По случаю года президентства Зеленский встретится со СМИ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства, тогда как к 100 дням президентства вместо пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини.



"Ермак подчеркнул, что Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - говорится в нем.



22 апреля вышел фильм о годе со дня избрания Зеленского президентом, в ходе которого он дал интервью.



В фильме Зеленский отметил, что многие люди в политике добиваются нестабильности государства, чтобы отдельные финансовые группы могли зарабатывать огромные средства.



Как сообщали Українськi Новини, согласно ответу Офиса Президента на запрос агентства, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.



Ранее Зеленский побил мировой рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции в два раза.



Кроме того, Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить.