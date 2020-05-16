По случаю года президентства Зеленский встретится со СМИ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства, тогда как к 100 дням президентства вместо пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1". Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини."Ермак подчеркнул, что Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - говорится в нем.22 апреля вышел фильм о годе со дня избрания Зеленского президентом, в ходе которого он дал интервью.В фильме Зеленский отметил, что многие люди в политике добиваются нестабильности государства, чтобы отдельные финансовые группы могли зарабатывать огромные средства.Как сообщали Українськi Новини, согласно ответу Офиса Президента на запрос агентства, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.Ранее Зеленский побил мировой рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции в два раза.Кроме того, Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить.