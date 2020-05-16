подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
16 мая 2020, суббота, 20:47 1139
Президент 2020-05-16T21:30:11+03:00
Українські Новини
По случаю года президентства Зеленский встретится со СМИ

По случаю года президентства Зеленский встретится со СМИ

Валерия Драгомирова
СМИ, Владимир Зеленский, год Президента Зеленского, Год президентства
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявляет, что президент Владимир Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства, тогда как к 100 дням президентства вместо пресс-конференции дал интервью, которое вышло на телеканале "1+1"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства, передают Українськi Новини.


"Ермак подчеркнул, что Зеленский намерен провести общение со СМИ по итогам первого года своего президентства", - говорится в нем.

22 апреля вышел фильм о годе со дня избрания Зеленского президентом, в ходе которого он дал интервью.

В фильме Зеленский отметил, что многие люди в политике добиваются нестабильности государства, чтобы отдельные финансовые группы могли зарабатывать огромные средства.

Как сообщали Українськi Новини, согласно ответу Офиса Президента на запрос агентства, фильм о годе президентства снял сам Офис Президента без привлечения коммерческих студий.

Ранее Зеленский побил мировой рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции в два раза.

Кроме того, Зеленский заявил о высоком доверии к нему, и что "Слугу народа" все хотят потопить. 

Больше новостей о: СМИ Владимир Зеленский год Президента Зеленского Год президентства

Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли
Минздрав обнародовал правила для посетителей и работников салонов красоты
Новости
Суд решил арестовать Липового, из оружия которого убивали милиционеров на Майдане 21:47
В Луганской области обстреляли патруль СММ ОБСЕ 21:16
Украину накроют дожди с грозами и порывами ветра. Прогноз погоды на 17 мая 21:00
По случаю года президентства Зеленский встретится со СМИ 20:47
Минздрав обнародовал правила для посетителей и работников салонов красоты 20:15
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Пробки в Киеве. карта: Google-maps
Киев "застрял" в километровых пробках: движение парализовано 18:00
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Пенсия. Фото: dengi.ua
Индексации пенсий в 2020 больше не будет, но выплаты повысят еще дважды: кому и когда 05:30 Инфографика
Минэкоэнерго подготовило законопроект о добровольном снижении инвесторами в ВИЭ "зеленого тарифа" 05:12
больше новостей
Налоговая пришла с проверкой к предпринимателю из-за того, что у него снизилось производство в кризис 17:02
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Высокие должности во власти получили более 30 работников "95 квартала". Список 17:50
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Украина должна накапливать финансовый ресурс для снятия с эксплуатации блоков АЭС, - Ольга Буславець 14:05
больше новостей
В Киеве за сутки в три раза увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok