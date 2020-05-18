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18 травня 2020, понеділок, 11:34 17
Політика 2020-05-18T12:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський для українців – не улюблений з Президентів, – опитування

Зеленський для українців – не улюблений з Президентів, – опитування

Виолетта Чайковская
Рейтинг, Кучма, Соціологічна група
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

20% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", вважають найкращим Президентом Леоніда Кучму (1994-2005), а 16% - Володимира Зеленського (з 2019).

Про це свідчать результати опитування з нагоди року президентства Зеленського, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, кого з усіх Президентів України за часів її незалежності вони вважають найкращим.

20% обрали Кучму, 16% - Зеленського, 13% - Леоніда Кравчука (1991-1994), 12% - Петра Порошенка (2014-2019), 9% - Віктора Януковича (2010-2014), а 6% - Віктора Ющенка (2005-2010).

14% опитаних не захотіли вибрати жодного з них, а 10% не змогли відповісти.

Також респондентів попросили оцінити правління кожного Президента за шкалою "занепад – застій – розвиток".

На думку опитаних, при Кучмі та Зеленському переважав розвиток.

При Кучмі 41% бачить розвиток, 26% - застій, 19% - занепад, 14% не змогли відповісти.

При Зеленському 33% бачать розвиток, 26% - занепад, 20% - застій, 21% не змогли відповісти.

Думки опитаних щодо правління Кравчука розділилися приблизно порівну: 28% бачать розвиток, 25% занепад, 24% застій, 22% не змогли відповісти.

Президентство Порошенка та Януковича респонденти оцінили як занепад.

При Порошенкові 49% бачать занепад, 27% - розвиток, 17% - застій, 7% не змогли відповісти.

При Януковичі - 45% занепад, 24% застій, 23% розвиток, 8% не змогли відповісти.

Правління Ющенка 36% опитаних оцінили як застій, 35% - як занепад, 18% - як розвиток, а 10% не змогли відповісти.

Опитування проводилося 12-13 травня серед 3 тисяч повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольної території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, через два дні виповниться рік з дня інавгурації Зеленського. Офіс Президента зняв фільм про рік Зеленського. Але в Офісі також анонсували, що Зеленський зустрінеться зі ЗМІ.

До 100 днів президентсва Зеленський дав інтерв'ю "прем'єр-міністру" з серіалу "Слуга народу". Лише через два місяці Зеленський дав обіцяну ЗМІ прес-конференцію. Тоді Зеленський встановив рекорд світу з тривалості спілкування з журналістами.

Раніше стало відомо, що дарували Зеленському в перший рік президентства.

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