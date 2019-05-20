Видео дня: инаугурация Зеленского за полторы минуты

Сегодня, 20 мая, состоялась инаугурация Президента Владимира Зеленского, во время которой после получения всех символов главы государства он произнес первую речь на новом посту. Видео инаугурации Зеленского опубликовала Радио Свобода.

Инаугурация Президента началась в 10:00 в Верховной Раде. Во время церемонии Зеленский принял присягу и подписал ее текст.

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - говорится в тексте присяги.

Также Зеленский принял символы главы государства: колар, гербовую печать, президентскую булаву и штандарт президента.

Затем Зеленский произнес первую речь на посту Президента.

Как сообщали Українські Новини, сайт АП обновили под Президента Зеленского.

Тем временем, Зеленский рассказал, что должна сделать Рада в течение 2 месяцев.

Также Зеленский заявил, что готов на все для прекращения огня на Донбассе.