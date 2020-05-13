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13 мая 2020, среда, 16:51 226
Кабмин 2020-05-13T17:06:31+03:00
Українські Новини
Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами

Кабмин ослабил ограничения для посещения летних террас ресторанов и разрешил гулять небольшими группами

Елена Новикова
Карантин, ослабление карантина, Правила карантина, Посещение кафе, Посещение ресторанов
Кафе. Фото: cf.ua
Кафе. Фото: cf.ua

Кабинет Министров увеличил максимальное количество людей, одновременно пребывающих за столиком на летних площадках ресторанов и кафе, которым разрешили работу с 11 мая, с 2 до 4.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"У нас было, что на летних площадках можно исключительно 2 человека за столом. Мы этот перечень расширяем до 4 человек, но оставляем расстояние 1,5 м между местами для сидения", - прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Также, по словам Максима Степанова, увеличено количество людей, которые могут совершать прогулки компаниями, с 2 до 8 человек.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

В рамках смягчения с 11 мая открылись парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Ранее Кабинет Министров представил 5-этапный план выхода из карантина.

Тем временем метро и общественный транспорт могут заработать на четвертом этапе выхода из карантина. 

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