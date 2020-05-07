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07 мая 2020, четверг, 20:24 541
Общество 2020-05-07T21:00:11+03:00
Українські Новини
В Кабмине рассказали подробности, как будут работать заведения "навынос" после 11 мая

В Кабмине рассказали подробности, как будут работать заведения "навынос" после 11 мая

Кира Молчанова
Кабмин, Кофе, ослабление карантина, Кофе на вынос
Кофе в стаканчике.
Кофе в стаканчике. "Навынос". Фото: Pixabay

Кабинет Министров разрешил работу летних площадок кафе и ресторанов, а также их работу "навынос" с 11 мая. Так, летние площадки смогут работать, если посетители будут соблюдать социальную дистанцию, а за столиками будет не больше 2 человек не считая детей.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передают Українськi Новини.

"Мы говорим о том, что позволим работу заведений общественного питания "навынос", работу летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом", - прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что работа заведений "навынос" будет осуществляться в соответствии с рекомендациями, которые разработает и утвердит Министерство здравоохранения.

Согласно постановлению правительства от 4 мая № 343, деятельность по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов "навынос" при условии, что субъект хозяйствования, который проводит такую ​​деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов в соответствии с Законом "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов".

Также условием работы является обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук), а также соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

После этого Министерство здравоохранения обнародовало проекты рекомендаций относительно работы ресторанов, непродовольственных магазинов, салонов красоты, которым разрешили работу с 11 мая.

6 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 507 до 13 691, количество умерших от заболевания - на 13 человек до 340 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 4,1%, количество новых летальных случаев - на 18,2%.

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