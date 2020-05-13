Кабмін послабив обмеження для відвідування літніх терас ресторанів і дозволив гуляти невеликими групами

Кабінет Міністрів збільшив максимальну кількість людей, які одночасно перебувають за столиком на літніх майданчиках ресторанів і кафе, яким дозволили роботу з 11 травня, з 2 до 4.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передають Українські Новини.

"У нас було, що на літніх майданчиках можна виключно 2 людини за столом. Ми цей перелік розширюємо до 4 осіб, але залишаємо відстань 1,5 м між місцями для сидіння", - прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також, за словами Максима Степанова, збільшено кількість людей, які можуть здійснювати прогулянки компаніями, з 2 до 8 чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

В рамках пом'якшення з 11 травня відкрилися парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Раніше Кабінет Міністрів представив 5-етапний план виходу з карантину.

Тим часом метро та громадський транспорт можуть заробити на четвертому етапі виходу з карантину.