Власти не ведут учет иностранцев, проходящих в Украине обсервацию, и не знают, кто ее оплачивает

Власти не только не могут рассказать, как на практике обеспечивается обязательная обсервация, но и не ведут учет иностранцев, которые проходили или проходят обсервацию в Украине, и не знают, за чей счет покрываются соответствующие расходы.

Об этом говорится в ответе Министерства здравоохраненния на запрос Українських Новин.

"В обсерваторах пребывает 397 лиц. Информация об их гражданстве в МОЗ Украины отсутствует", - ответило министерство на вопрос о том, сколько иностранцев было госпитализировано в изоляторы на территории Украины.

В феврале-марте в Новых Санжарах (Полтавская область) на обсервацию были помещены 27 иностранцев, эвакуированных из Китая.

С марта из-за закрытия границ многие страны, включая Украину, помогали друг другу с вывозом граждан из-за границы, при этом Кабинет Министров обязал всех, кто въезжает в Украину, обязательно проходить 14-дневую обсервацию в специальных изоляторах.

Однако были ли в Украине госпитализированы другие иностранные граждане, кроме 27 вышеуказанных, власти не знают.

Также они не смогли ответить на вопрос о том, кто оплачивал обсервацию указанных иностранцев и возможно других, и сколько это стоило.

Так, Министерство иностранных дел ответило, что не владеет такой информацией, поскольку она находится в сфере компетенции других центральных органов исполнительной власти, и рекомендовало обратиться к Минздраву, Государственной пограничной службе и Министерству инфраструктуры.

Кабмин официально перенаправил указанные вопросы в МОЗ, Министерство внутренних дел, Госпогранслужбу и Министерство финансов.

Однако МВД ответило, что не является распорядителем запрашиваемой информации и перенаправило запрос в Госпогранслужбу и Государственную миграционную службу.

"В Администрации Госпогранслужбы учет указанных в вашем запросе вопросов не предусмотрен", - ответила ГПСУ.

Миграционная служба в нарушение закона "О доступе к публичной информации" не предоставила ответ вообще.

"Минфин не владеет запрашиваемыми данными, поскольку постановлением Кабмина, которым урегулирован вопрос обсервации (изоляции) лиц, получение Минфином указанной информации не предусмотрено", - ответило министерство.

Только Министерство развития общин и территорий подтвердило, что вместе с МОЗ и Министерством инфраструктуры должно быть распорядителем этой информации, но не располагает ею.

"Госпитализация в обсерваторы или изоляторы лиц обеспечивается в пределах компетенции Мининфраструктуры, Минрегионом и Минздаравом. Вместе с тем в порядке проведения обязательной госпитализации, утвержденном постановлением Кабмина, не определены полномочия Минрегиона в части запрашиваемой вами информации", - сказано в ответе.

При этом Мининфраструктуры заявило, что заданные вопросы не принадлежат к его компетенции.

Таким образом, в Украине никто не ведет учет иностранцев, которые проходят обязательную обсервацию на ее территории, и не может ответить, из каких источников она оплачивается.

Как сообщали Українськi Новини, 17 марта Украина закрыла многие пункты пропуска на границе, а с 28 марта Украина полностью закрыла границу для любого пассажирского сообщения.

С 29 марта украинцев обязали по возвращению из-за границы обязательно проходить двухнедельную обсервацию. При этом больше сотни тысяч вернувшихся до 29 марта обсервацию не проходили. Все известные случаи помещения прибывающих из-за границы в обсерваторы касаются только тех украинцев, которым государство помогало эвакуироваться самолетами.

Власти сразу признали, что в Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех сразу, поэтому решили эвакуировать украинцев постепенно с учетом готовности медицинской системы к их изоляции. Потом власти решили проводить ротации в обсерваторах.

Уже в конце апреля власти решили, что обсервацию будут проходить только те, у кого нет смартфонов. Соблюдение самоизоляции остальных дома контролируется с помощью мобильного приложения "Дія".