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03 апреля 2020, пятница, 10:37 622
Внешняя политика 2020-04-03T12:00:03+03:00
Українські Новини
В Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех украинцев сразу

В Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех украинцев сразу

Таня Войтюк
Эвакуация, Дмитрий Кулеба, обсервация, карантин в Украине
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1
Дмитрий Кулеба. Скриншот трансляции 1+1

В связи с карантином из-за коронавируса и обязательной обсервацией, 8,85 тыс. украинцев за границей требуют немедленного возвращения домой. Но их эвакуация будет зависеть от наличия мест для обсервации.

Об этом журналистам сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передают Українськi Новини.

"За помощью к заграничным дипломатическим учреждениям Украины обратились 13 787 граждан Украины... Из них 8 538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее. Это реальное количество людей, которые нуждаются в эвакуации", - сказал он.

На данный момент у 140 из этих людей есть проблемы с жильем.

"Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда получается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или церковью решать вопросы проживания. В частности в Испании благодаря взаимодействию с церковью удалось разместить группу украинцев на территории монастыря... 10 граждан посольство в Аргентине смогло разместить на базе отдыха, чтобы они жили в достойных условиях, пока не появится для них возможность вернуться домой", - рассказал Кулеба.

С украинцами за границей, которые ожидают эвакуации, МИД проводит разъяснительную работу о необходимости прохождения обсервации после возвращения в Украину.

"Возвращение в Украину, организация этих рейсов будет привязана к способности Украины обеспечить обсервацию тех граждан, которые возвращаются. То есть, условно говоря, есть у нас тысяча мест для обсервации - мы спланировали рейс на тысячу человек и они приехали. Когда они прошли обсервацию или у нас появились дополнительные места - мы спланировали дополнительно и привезли дополнительно людей", - пояснил министр.

Перечня приоритетных стран, из которых необходимо эвакуировать граждан, по его словам, нет.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла большинство пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения, а с 28 марта полностью закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений.

Пересечь границу можно на автомобиле либо пешком.

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