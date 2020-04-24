Обсервацию будут проходить только те, у кого нет смартфонов, - Офис Президента

В то время, как в Ворзеле под Киевом завершилась обсервация прилетевших из ОАЭ украинцев, обязательную обсервацию в специально отведенных местах будут проходить те граждане, которые вернулись в Украину из-за границы и не имеют смартфонов, а остальных будут отправлять на самоизоляцию и контролировать ее соблюдение с помощью мобильного приложения "Дія".

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передают Українськi Новини.

"Лишь 10-15% лиц, путешествующих за границу, не имеют смартфонов, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Эти люди будут проходить обсервацию в классическом формате - то есть проживать в подготовленных государством помещениях. Приложение "Дія" позволит отбывать две недели самоизоляции дома", - сказано в нем.

У граждан, возвращающихся в Украину, будут проверять наличие установленного приложения "Дія" в смартфоне.

По словам Зеленского, это облегчит процесс изоляции и для самих граждан, и для тех, кто их контролирует.

"Мы понимаем, что людям комфортнее находиться дома, чем в обсервации. Нашим полицейским и врачам тоже будет легче контролировать людей, приехавших из-за рубежа", - сказал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что использование приложения поможет понемногу организовывать рейсы для эвакуации украинцев из-за границы.

В свою очередь Зеленский считает, что эвакуировать их необходимо постепенно.

"Конечно, мы должны помогать нашим гражданам за рубежом. Кому-то нужна операция, у кого-то истек срок действия визы, у кого-то закончились деньги. Но привозить людей мы должны в небольших количествах и так, чтобы это было безопасно для граждан внутри государства. Надо заботиться об украинцах и за рубежом, и дома", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла большинство пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. С 28 марта Украина полностью закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений. Пересечь границу можно на автомобиле либо пешком.

Власти признали, что в Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех сразу. Поэтому тех, кто не успел вернуться до 28 марта, решили эвакуировать постепенно с учетом готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции. Также власти решили проводить ротации в обсерваторах. Зеленский пообещал, что 2 недели всех держать принудительно не будут – в обсерваторах для вернувшихся из-за границы ПЦР-тесты на коронавирус будут делать на 5 день.