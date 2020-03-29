Украинцы, которые вернутся в страну после 28 марта, должны пройти двухнедельную обсервацию, - Зеленский

Украинцы, которые вернутся из-за границы после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передают Українськi Новини.



"Среди прочего решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию", - сказал Зеленский.



Он сообщил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.



Зеленский подчеркнул, что каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.







Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемиологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.

Зеленский сказал что таких украинцев около 17 тыс.



Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта.





