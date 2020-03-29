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  • Украинцы, которые вернутся в страну после 28 марта, должны пройти двухнедельную обсервацию, - Зеленский
29 марта 2020, воскресенье, 22:55 312
Общество 2020-03-29T22:57:38+03:00
Українські Новини
Украинцы, которые вернутся в страну после 28 марта, должны пройти двухнедельную обсервацию, - Зеленский

Украинцы, которые вернутся в страну после 28 марта, должны пройти двухнедельную обсервацию, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Карантин, Видеообращение, Владимир Зеленский, обсервация

Украинцы, которые вернутся из-за границы после 28 марта, должны пройти обязательную 2-недельную обсервацию.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Среди прочего решается вопрос украинцев, которые не успели вернуться домой до 28 марта. Их последующее возвращение - самолетом, поездом, автобусом, машиной или пешком - должно быть максимально безопасным для окружающих, а значит предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что сейчас готовится перечень соответствующих локаций, которыми, в частности, могут стать гостиницы, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

Зеленский подчеркнул, что каждая локация для обязательной обсервации будет подготовлена в строгом соответствии с требованиями Министерства здравоохранения.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что тех украинцев, которые не успеют вернуться из-за границы до 28 марта, будут постепенно эвакуировать, но с учетом эпидемиологической ситуации в местах их пребывания и готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции.
Зеленский сказал что таких украинцев около 17 тыс.

Кроме того, прилетевшие из Вьетнама украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. 


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