На обсервацию госбюджет компенсировал 3 млн, остальные расходы – на местных бюджетах и гражданах

Из государственного бюджета было компенсировано 3 млн гривен на обсервацию в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" (Полтавская область) граждан, эвакуированных из Уханя (Китай), а обсервация остальных украинцев, прибывающих из-за границы, проходит за счет местных бюджетов и личных средств граждан, однако сколько лиц ей подлежат и проходят ее, сколько мест обеспечено и во сколько обходится их содержание, уполномоченные органы центральной власти ответить не могут.

Об этом свидетельствуют их ответы на запрос Українських Новин.

"Из резервного фонда госбюджета МВД выделено 3 млн гривен (Для ГосЧС – 360,4 тыс. гривен и Нацгвардии – 2 млн 645 тыс. гривен) на возмещение расходов по обеспечению обсервации граждан Украины и членов их семей, эвакуированных из провинции Хубэй", – говорится в ответе Министерства финансов.

Обсервация этих граждан завершилась еще 5 марта, после чего Украина объявила о закрытии границы, а 29 марта Кабинет Министров обязал всех пребывающих из стран с местной передачей коронавируса проходить обязательную двухнедельную обсервацию по возвращению.

Агентство поинтересовалось у ответственных органов, сколько человек приехали из-за границы с даты вступления решения в силу и проходят ли они обсервацию, скольким еще она понадобится, и сколько мест для ее прохождения создано.

Также агентство интересовалось объемом средств для обеспечения обсервации и источником их финансирования.

"С момента внедрения правительством Украины временных ограничений, связанных с предотвращением распространения на территории Украины COVID-19, в Украину вернулось более 140 тыс. граждан, которые вынуждено пребывали за границей. В заграничных дипломатических учреждениях зарегистрировались более 14 тыс. граждан, которые выявили желание вернуться в Украину", – сообщило Министерство иностранных дел данные на 10 апреля.

В свою очередь Государственная пограничная служба сообщила, что с 29 марта по 7 апреля пропустила в Украину почти 70 тыс. граждан и выдала почти 50 тыс. информированных согласий с напоминаниями о проведении противоэпидемических и профилактических мер.

Сколько из этих граждан прошли или проходят обсервацию, как и то, сколько мест для прохождения обсервации создано, агентству не смог сообщить ни один из органов власти.

Госпродпотребслужба по поручению Киевской городской государственной администрации заявила, что в обсерваторы госпитализируются только те граждане, возвращающиеся из-за границы, которые добровольно на это согласились в связи с невозможностью соблюдения требований самоизоляции.

В то же время, согласно постановлению Кабмина, добровольная госпитализация в обсерватор из-за невозможности соблюдения режима самоизоляции – это одна причина, а обязательная госпитализация из-за пересечения государственной границы – другая.

Подсчет подлежащих обсервации власти в Киеве не проводят, а вопросы об обеспечении их местами в обсерваторах и стоимости содержания проигнорировали.

Кабмин переадресовал все вопросы министерствам здравоохранения, финансов и инфраструктуры.

Однако МОЗ отказался отвечать на них, заявив, что проблемы, касающиеся обсервации, урегулированы постановлением правительства от 2 апреля, что не соответствует действительности и не дает ответов на указанные вопросы.

Кабмин только 8 апреля утвердил порядок обсервации, который частично проясняет упомянутые вопросы.

По истечению отведенного законом срока на ответ, после принятия Кабмином этого порядка, Минфин сообщил, что расходы на проживание в обсерваторах покрываются за счет местных бюджетов, в том числе их резервных фондов, и могут быть компенсированы из госбюджета.

"Пребывание лиц в обсерваторах (изоляторах), кроме питания, является бесплатным. Транспортировка лиц с места обсервации (изоляции) к местам проживания осуществляется за собственные средства лиц", – сказано в ответе.

Из госбюджета пока было компенсировано только 3 млн гривен за обсерватор в Новых Санжарах, сколько средств выделено местными бюджетами, Минфину не известно.

"В отчетности о выполнении местных бюджетов эта информация отсутствует", – сказано в ответе.

Минифраструктуры в нарушения закона не ответило на запрос вообще.

Таким образом, вопросы о нуждающихся и проходящих обсервацию, наличии мест для их обсервации и ее стоимости, за две недели так и остались без ответа уполномоченных органов власти.

Как сообщали Українськi Новини, с 17 марта Украина закрыла большинство пунктов пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. С 28 марта Украина полностью закрыла государственную границу на въезд и выезд для любых пассажирских сообщений. Пересечь границу можно на автомобиле либо пешком.

С 29 марта для украинцев по возвращению из-за границы обязательное прохождение 14-дневной обсервации. Больше сотни тысяч вернувшихся до 29 марта из-за границы не проходили обсервацию. Все известные случаи помещения прибывающих из-за границы в обсерваторы касаются только тех украинцев, которым государство помогало эвакуироваться самолетами.

Первыми под новые правила попали эвакуированные из Вьетнама. 29 марта эти прилетевшие в Борисполь украинцы отказались от обсервации и прорвались из аэропорта. 30 марта пассажиры рейса из Катара отказывались покидать самолет из-за принудительной обсервации. В итоге с ними удалось договорится, однако на следующий день часть из них сбежали из-под обсервации.

Власти признали, что в Украине недостаточно мест для обсервации, чтобы эвакуировать всех сразу. Поэтому тех, кто не успел вернуться до 28 марта, решили эвакуировать постепенно с учетом готовности украинской медицинской системы к их обязательной изоляции. Также власти решили проводить ротации в обсерваторах. Зеленский пообещал, что 2 недели всех держать принудительно не будут – в обсерваторах для вернувшихся из-за границы ПЦР-тесты на коронавирус будут делать на 5 день.