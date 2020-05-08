Мэр Одессы неожиданно заявил, что карантин в городе окончен. Мол все ждут открытия пляжей и приезда туристов. Интересно, что ему ответят из Киева? Разрешат ли работу гостиниц. Когда такое же сделал мэр Черкасс, на него ополчился Зеленский со Шмыгалем. А областная администрация Черкащины через суд отменила все послабления карантина, введенные городом. Хотя общественное мнение на стороне мэров - люди устали от карантина, запасы исчерпаны, все хотят свободы. Ну или хотя бы работы.



Осенью обещают местные выборы, поэтому мэры держат нос по ветру. А Банковая надеется провести выборы даже в Донецке и Луганске, если уговорит русских вернуть нам контроль над границей.

Кабмин пока медленно снимает карантинные ограничения. Сегодня наконец-то опубликовали полный перечень послаблений. Вот он. Например, разрешат работу музеев, продажу газет, а вот про обещанные библиотеки молчат.



Энергоатом удивил, поддержав решение властей выключить ему несколько атомных блоков. Это все равно, что пчелы против меда. Возможно потому, что в Энергоатоме давно нет начальника, сейчас всей атомкой управляет временно исполняющий обязанности. И его оптимизм не разделяет ГБР. Они начали расследовать ограничение выработки атомной энергии.

Почему вам надо это знать? Атомщики дают самую дешевую электроэнергию - по 67 коп за кВт. Но в Украине построили много дорогой зеленой, которая стоит в 8 раз дороже - по 4,5 грн за кВт. Оплаты потребителей на всех не хватает. Только в апреле производство дорогой "зелёной" электроэнергии увеличилось в два раза, пока дешевой сократилось.

Власти анонсировали повышение тарифа. Хотя у нас и так электричество дороже, чем в Европе. Поэтому если еще пару атомных блоков выключат, счета за электричество превысят счета за отопление.



Кошевой считает, что Зеленский отсутствует в "Квартале 95" временно. И юмористы с нетерпением ждут его назад. Полагаю, что многие граждане хотели б ускорить камбек Зеленского. Весна на исходе, а посадок нет, мир не наступил - стрелять не перестали.

Будет забавно, если случится наоборот - Зеленский выдвинет Кошевого в мэры Киева, которые должны пройти осенью. У власти было 2 кандидата - депутаты Александр Ткаченко и Николай Тищенко. Но оба пока не могут догнать по рейтингу Кличко, несмотря на пробки в Киеве даже в карантин.



Греция, которая не сильно пострадала от коронавируса, начинает зазывать туристов. Пока самолеты летают слабо, обещают привозить гостей на паромах.



С пятницы начнет возвращаться весеннее тепло. А дождей не будет как минимум 5 дней - до середины следующей недели.

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