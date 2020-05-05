НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч\/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года. Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передают Українські Новини. Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год. Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей. Данное решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен. Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах. НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза. Также по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.