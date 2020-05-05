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05 мая 2020, вторник, 13:18 542
Экономика 2020-05-05T13:19:08+03:00
Українські Новини
НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения

НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф на электроэнергию для населения

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Население, НКРЭКУ, Платежки
Платежка. Укрфото
Платежка. Укрфото

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года.

Об этом сообщил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 5 апреля, передают Українські Новини.

Согласно презентации НКРЭКУ, данное решение позволит получать дополнительно 12 млрд гривен в год.

Кроме того, в течении 2-5 лет НКРЭКУ предлагает отменить перекрестное субсидирование и обеспечить адресную помощь уязвимым категориям потребителей.

Данное решение позволит дополнительно получить более 38 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине выше, чем в европейских странах.

НКРЭКУ увеличила максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии в 3 раза.

Также по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.

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