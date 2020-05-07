От - 6 до + 20 градусов. Синоптик предупредила о грозах, снеге и сильном ветре в четверг

В четверг, 7 мая, по всей Украине будет контрастная погода, от 6 мороза до 20 тепла. Ожидаются дожди, грозы, снег и штормовой ветер. Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко. "Дожди, грозы, штормовой ветер, солнечные прояснения и снег - все это содержится в концертной программе в ближайший четверг. 7 мая в Украине погоду будет определять циклон и атмосферные фронты", - написала синоптик. Больше всего шансов у серъезных дождей будет вдоль полосы Киевщина, Житомирщина, Винниччина, до Одесской области. Дожди. Карта: Facebook\/Наталья Диденко На востоке, в центре и на юге 7 мая также вероятность незначительных дождей. Ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направления. В западных областях, местами на севере, юге и в центре еще и штормовые его порывы. "Температура воздуха - голова кружится. Ближайшей ночью + 5 + 9 градусов, на востоке + 8 + 13 градусов, на Западе + 2 + 6 градусов, в Карпатах от 2 градусов тепла до 3 мороза, на высокогорье до 3-6 градусов", - рассказала синоптик. В четверг днем в основном + 8 + 14 градусов (в западных областях уже немного потеплеет), в центре, на юге и на Сумщине + 12 + 17 градусов, в восточных областях + 15 + 20 градусов. В Киеве четверг ожидается влажным и холодным. Пройдет дождь, днем +10 +13 градусов. Еще ожидается порывистый ветер. По словам синоптика, потепление начнется 9-10 мая. Однако волны холода появятся в середине следующей недели.Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае.