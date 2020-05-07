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  • В апреле производство дорогой "зелёной" электроэнергии увеличилось в два раза, пока дешевой сократилось
07 мая 2020, четверг, 16:20 269
Экономика 2020-05-07T16:30:02+03:00
Українські Новини
В апреле производство дорогой "зелёной" электроэнергии увеличилось в два раза, пока дешевой сократилось

В апреле производство дорогой "зелёной" электроэнергии увеличилось в два раза, пока дешевой сократилось

Григорий Яковенко
Электроэнергия, ТЭЦ, АЭС, ТЭС, Зеленая энергетика, ВИЭ
Электроэнергия Фото: Realist.online
Электроэнергия Фото: Realist.online

В апреле 2020 года Украина сократила производство электрической энергии на 9,82%, или на 1 216 млн кВт-ч до 11 169 млн кВт-ч по сравнению с апрелем 2019 года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные национальной энергетической компании "Укрэнерго" по производству электроэнергии, которые имеются в распоряжении Українських Новин.

В апреле 2020 года теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) сократили производство электроэнергии на 28,3%, или на 1 233 млн кВт-ч до 3 124 млн кВт-ч.

Атомные электростанции (АЭС) в апреле сократили производство электроэнергии на 5,9%, или на 396 млн кВт-ч, до 6 324 млн кВт-ч.

В то же время гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) выработали 529 млн кВт-ч, что на 25,6%, или на 182 млн кВт-ч меньше аналогичного показателя 2019 года.

При этом производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в апреле 2020 года составило 1 051 млн кВт-ч, что в 2,3 раза, или на 589 млн кВт-ч больше, чем в апреле 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в Украине в 3 раза увеличили максимальную стоимость "зеленой" электроэнергии.

Также в Украине хотят поднять тарифы на электроэнергию, хотя в Европе она дешевеет.

Тем временем СБУ просит Раду решить проблему неконтролируемого роста "зеленой" генерации.

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