Заводы Arcelor Mittal в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем предприятие компании в Украине,

Горно-металлургический комбинат "Арселор Миттал Кривой Рог" заявляет, что заводы Arcelor Mittal в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем приходится платить комбинату в Украине.

Об этом говорится в сообщении комбината, передают Українськi Новини.

"Металлургические заводы "Арселор Миттал" в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше, чем предприятие компании в Украине. "Арселор Миттал Кривой Рог" считает, что цена на электроэнергию в стране завышена и не отражает мировой тренд снижения цен на сырье и энергоресурсы", - говорится в сообщении. Отмечается, что существенные затраты по этой статье негативно сказываются на себестоимости продукции предприятия.

"Высокая цена на электроэнергию становится критическим фактором для украинской металлургической отрасли, работа которой сейчас существенно осложнена в связи с падением цен на металлопрокат, а также снижением количества продаж в условиях пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.

Ежемесячно "Арселор Миттал Кривой Рог" потребляет от 300 до 340 млн кв-час в зависимости от объемов производства и графиков загрузки основных агрегатов.

"Арселор Миттал" призывает правительство Украины урегулировать ситуацию с нерыночными подходами к ценообразованию электроэнергии.

В сообщении отмечается, что это уже нанесло урон промышленности и ставит под угрозу планы по выходу из кризиса, а также может спровоцировать дальнейшее сокращение промышленного производства в "Арселор Миттал Кривой Рог".

"Если сравнить цены на электроэнергию в Украине и в странах Европейского союза, то предприятия "Арселор Миттал" в Европе закупают электроэнергию в 2-3 раза дешевле, чем национальные производители в нашей стране (с учетом сопутствующих затрат на доставку). Украинский рынок электроэнергии находится вне мирового тренда, и с конца апреля мы наблюдаем даже рост на РСВ (рынок на сутки вперед). Такая ситуация ставит отечественную металлургию в неконкурентное положение на мировом рынке по сравнению с другими сталепроизводителями", - сказал начальник управления закупки сырья и энергоресурсов администрации по снабжению "Арселор Миттал Кривой Рог" Олег Айко.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году по сравнению с 2018 годом "Арселор Миттал Кривой Рог" увеличил производство стали на 11,8% до 5,3 млн тонн, при этом производство чугуна увеличилось на 14,9% до 5,3 млн тонн, производство проката увеличилось на 8,3% до 4,7 млн тонн, производство кокса - на 3% до 2,8 млн тонн.

2019 год предприятие закончило с убытком 2,3 млрд гривен (в 2018 комбинат получил прибыль 9,51 млрд гривен), сократив чистый доход на 8,2%, или на 5,6 млрд гривен до 62,4 млрд гривен.

95,1283% акций комбината принадлежит компании Mittal Steel Germany GmbH, которая входит в состав международного холдинга Arcelor Mittal.

"Арселор Миттал Кривой Рог" является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.