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07 мая 2020, четверг, 16:36 8
Судебная власть 2020-05-07T16:40:36+03:00
Українські Новини
ГБР расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС

ГБР расследует ограничения выработки электроэнергии на АЭС

Елена Новикова
Расследование, АЭС, ГБР, Минэкоэнерго, Выработка электроэнергии, Досудебное расследование
ГБР. Фото: пресс-служба бюро
ГБР. Фото: пресс-служба бюро

Государственное бюро расследований начало расследовать ограничения выработки электроэнергии на атомных электростанциях, в то время, как Директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец считает, что несмотря на отключение нескольких энергоблоков АЭС, цена электроэнергии для населения не поменяется.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Государственным бюро расследований начато досудебное расследование по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины", - сказано в нем.

Отмечается, что должностные лица министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год.

Им предусмотрены вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв и работа на пониженной мощности энергоблоков.

Также увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний.

Указано, что в связи с этим происходит снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что может привести к остановке энергоблоков АЭС, убытков государственному бюджету Украины и банкротства объекта государственной собственности, которое имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как сообщали Українськi Новини, и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила, что сокращение атомной генерации – вынужденный шаг.

Кроме того, излишки атомной энергии в Украине могут направить на майнинг криптовалют.

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