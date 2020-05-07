Смягчения карантина в Черкассах пока не будет. Суд запретил

В Черкассах остановлено решение городского совета об ослаблении карантинных мероприятий в городе.

Об этом сообщили в пресс-службе Черкасской ОГА и опубликовали соответствующее решение окружного суда.

"Поэтому решение Черкасского горисполкома от 30 апреля 2020 года об ослаблении карантинных мероприятий остановлено", - заявили в областной администрации.

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля горсовет Черкасс ослабил карантин, позволив открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, летние площадки ресторанов и многое другое.

В ответ на это Министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил власти Черкасс, что будет жестко реагировать на смягчение карантинных мер.

В свою очередь мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами.

В Черкассах предприниматели на фоне отмены карантинных мер в городе потребовали от полиции не мешать работать малому и среднему бизнесу, а также выступили против запугивания членов исполкома Черкасского городского совета.

2 мая Прокуратура Черкасской области начала расследование в отношении должностных лиц Черкасского городского совета по факту принятия решения об ослаблении карантина в городе.