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07 мая 2020, четверг, 16:31 65
Политика 2020-05-07T16:37:45+03:00
Українські Новини
Карантин в Одессе закончен. Власти Одессы признают, что не смогли удержать режим строгих ограничений

Карантин в Одессе закончен. Власти Одессы признают, что не смогли удержать режим строгих ограничений

Кира Молчанова
Одесса, Труханов остров, карантин в Одессе, Коронавирус в Одесской области, Смягчение карантина
Одесса.
Одесса.

Карантинные ограничения, которые должны смягчить 11 мая и которые продолжат действовать дальше, перестали действовать в Одессе. Об этом заявил в интервью изданию "Страна" Глава Одесской горадминистрации Геннадий Труханов.

Он рассказал, что в городе сейчас в городе работает комиссия, которая подводит итоги карантина.

"Мы сейчас проводили комиссию, посчитали все цифры, и фактически я могу вам сказать, что карантин в Одессе закончен", – заявил мэр города.

Он подчеркнул, что в городе уже ждут начала пляжного сезона и приезда туристов.

По словам Труханова, невозможно отследить грань между теми, кому можно работать, а кому нельзя.

"Считайте это объявлением о том, что карантин закончен", — заявил Труханов в интервью и заявил, что понимает: в случае всплеска заболеваемости ответственность будет нести одесская власть.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 мая Черкассы разрешили возобновить работу: магазинам непродовольственных товаров, строй- и электротоваров, сантехники, канцелярии, книжной продукции, мебели, ремонтных мастерских, парикмахерских и салонов красоты, салонов ритуальных услуг, проектных организаций.

Также разрешена работа рынков, ярмарок, летних площадок ресторанов. Помимо этого, разрешено посещение парков, скверов и аттракционов, объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

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