Кошевой заявил, что Зеленский отсутствует в "Квартале 95" временно

Комик Евгений Кошевой сделал заявление о возвращении Владимира Зеленского в "Квартал 95", который ранее спародировал Зеленского в Раде, а также Мендель и Баканова.

Об этом Кошевой сообщил в эфире программы "БАЦМАН", пишет Obozrevatel.

Так, Кошевой отметил, что Зеленский отсутствует в команде "на время". И после окончания своего президентского срока – он вернется к прежней работе.

"Мы потеряли главную часть нашего коллектива. Но это на время. Я думаю, Зеленский не захочет идти на второй срок президентства. Он по-любому будет советоваться по поводу этого с народом. И, собственно говоря, не нам с тобой ему указывать и решать, идти ему на второй срок или не идти... Но он сказал: "На один срок" – и я думаю, что он человек слова. И если вдруг так произойдет, я очень надеюсь, что он вернется в "Квартал"", – сказал Кошевой.

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Как сообщали Українські Новини, Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе.

Также в сети появилось видео, как "Квартал 95" развлекал гостей во время закрытой части 16-го ежегодного форума YES, показав на экране чат, в котором общаются лидеры мировых держав. Зеленский также выступил с "Кварталом 95" на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES).

Тем временем, Банковая похвасталась, что Зеленский использует юмор как оружие в международной дипломатии.