Греция хочет доставлять туристов паромами

В то время, как мировой туризм может понести огромные убытки из-за карантина, а общеевропейского протокола о том, как авиакомпании должны действовать в условиях пандемии коронавируса пока нет, Греция готова перевозить туристов на паромах до своих островов.

Об этом сообщил министр судоходства Яннис Плакиотакис, пишет Bloomberg.

По его словам, судьба туризма в Греции и других странах Европы связана с тем, как будут действовать авиакомпании.

"У нас есть протокол для паромов в Греции, для безопасности пассажиров и членов экипажа", - сказал Плакиотакис журналистам.

По словам Плакиотакиса, в отличие от аэропортов, морские порты не прекращают свою деятельность.

Как сообщали Українські Новини, в Грузии, которая планирует 1 июле начать туристический сезон, презентовали антикризисный план по спасению туристической сферы. Правительство страны решило выделить государственную субсидию в размере 80% на банковский процент за первые 5 млн лари кредита для гостиниц, годовой оборот которых был менее 20 млн лари.

Тем временем, Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.