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07 мая 2020, четверг, 18:52 153
Европа 2020-05-07T18:56:17+03:00
Українські Новини
Греция хочет доставлять туристов паромами

Греция хочет доставлять туристов паромами

Ярина Вацяк
Греция, Паром, Туризм, Туристический сезон
Греция. Фото: pixabay.com
Греция. Фото: pixabay.com

В то время, как мировой туризм может понести огромные убытки из-за карантина, а общеевропейского протокола о том, как авиакомпании должны действовать в условиях пандемии коронавируса пока нет, Греция готова перевозить туристов на паромах до своих островов.

Об этом сообщил министр судоходства Яннис Плакиотакис, пишет Bloomberg.

По его словам, судьба туризма в Греции и других странах Европы связана с тем, как будут действовать авиакомпании.

 "У нас есть протокол для паромов в Греции, для безопасности пассажиров и членов экипажа", - сказал Плакиотакис журналистам.

По словам Плакиотакиса, в отличие от аэропортов, морские порты не прекращают свою деятельность.

Как сообщали Українські Новини, в Грузии, которая планирует 1 июле начать туристический сезон, презентовали антикризисный план по спасению туристической сферы. Правительство страны решило выделить государственную субсидию в размере 80% на банковский процент за первые 5 млн лари кредита для гостиниц, годовой оборот которых был менее 20 млн лари.

Тем временем, Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.

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