В Украине открылось более 50% продовольственных рынков, — Минэкономики

После того, как Кабмин разрешил работу рынков во время карантина, в Украине открылась большая половина всех продовольственных рынков.

Об этом говорится в сообщении министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"С 30 апреля есть разрешение на работу продовольственных рынков и на сегодня в Украине открылась большая половина рынков (469 рынков из 872)", - говорится в сообщении.

Также напоминается, что с 11 мая будет восстановлена ​​работа торгового и бытового обслуживания граждан, работа предприятий общественного питания на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Кабинет Министров продлил карантин до 22 мая с предварительным смягчением ограничений с 11 мая.

С 11 мая будет разрешена работа музеев и библиотек.

Также смогут работать салоны красоты и парикмахерские.

Кроме того, с 11 мая откроют парки, скверы и зоны отдыха и смогут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и стоматологи.

Ранее в Минздраве обнародовали рекомендаций для предприятий, которым разрешено работать с 11 мая.