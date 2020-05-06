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  • Трамп отказался от обещания, что вакцину от коронавируса разработают к концу года
06 мая 2020, среда, 10:51 1094
Америка 2020-05-06T11:15:02+03:00
Українські Новини
Трамп отказался от обещания, что вакцину от коронавируса разработают к концу года

Трамп отказался от обещания, что вакцину от коронавируса разработают к концу года

Елизавета Кесельман
США, Америка, Дональд Трамп, вакцина от коронавируса, Коронавирус в США
Дональд Трамп. Скриншот видео The White House
Дональд Трамп. Скриншот видео The White House

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп отказался от данного ранее обещания о том, что вакцина от коронавируса будет готова до конца года. Об этом сообщает CNN.

"Ты никогда не можешь быть ни в чем убежден. Я не могу ни в чем быть уверен, но я думаю, что у нас есть действительно хороший шанс получить что-то очень существенное", - сказал Трамп.

Президент США добавил, что он ежедневно получает отчеты от компаний, работающих над разработкой вакцины.

Как сообщали Українські Новини, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

Также в США ожидают двойной прирост смертей от коронавируса еще до начала лета. 

Тем временем, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз.  

Кроме того, Америка проводит расследование действий Китая во время первой вспышки коронавируса.

Также правительство Соединенных штатов увеличило финансирование Украины из-за коронавируса.

Ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

 

 

 
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