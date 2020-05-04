подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 11:38 211
Америка 2020-05-04T12:15:02+03:00
Українські Новини
Вакцина от коронавируса в США будет готова к концу этого года, – Трамп

Вакцина от коронавируса в США будет готова к концу этого года, – Трамп

Елизавета Кесельман
США, Дональд Трамп, вакцина от коронавируса, каоронавирус в США
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru
Вакцинация. Фото: bnkomi.ru

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса, над которой работают американские ученые сейчас, будет готова к концу года. Об этом передает Радио Свобода.

4 мая Европейский союз соорганизовывает онлайн-конференцию по сбору средств на исследования, связанные с лечением COVID-19 и производством вакцины. Собранные деньги станут толчком к "беспрецедентному глобальному сотрудничеству между учеными и регуляторами, индустрией и правительствам, международными организациями, фондами и профессионалами из сферы здравоохранения", заявили лидеры ЕС перед марафоном, который продлится месяц.

По словам Дональда Трампа, вакцина будет готова "скорее раньше, чем позже":

"Мы действительны уверены, что получим вакцину до конца года... Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить". Я скажу, что я думаю... Я думаю, что мы получим вакцину скорее раньше, чем позже", - заявил Дональд Трамп на одном из брифингов. 

Как сообщали Українські Новини, американские медики считают, что 80% инфицированных коронавирусом умирают от подключения к аппаратам ИВЛ. 

Кроме того, в Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса.

Больше новостей о: США Дональд Трамп вакцина от коронавируса каоронавирус в США

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд
Кабмин разрешил проведение плановых операций
Новости
В Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд 12:11
"Наш край" требует от Кабмина смягчить карантин и запустить отечественную экономику 12:07
Суд обязал САП открыть дело в отношении экс-генпрокурора Рябошапки 12:06
От реструктуризации "зеленых" тарифов пострадает каждый украинец,– юрист 11:50
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 11:49
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Нет реестра культурного достояния и не только: в Минкульте обнаружили миллионные нарушения 22:24
больше новостей
Сегодня 54-й день карантина, до его окончания осталось 7 дней
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok