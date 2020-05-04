Вакцина от коронавируса в США будет готова к концу этого года, – Трамп

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса, над которой работают американские ученые сейчас, будет готова к концу года. Об этом передает Радио Свобода.

4 мая Европейский союз соорганизовывает онлайн-конференцию по сбору средств на исследования, связанные с лечением COVID-19 и производством вакцины. Собранные деньги станут толчком к "беспрецедентному глобальному сотрудничеству между учеными и регуляторами, индустрией и правительствам, международными организациями, фондами и профессионалами из сферы здравоохранения", заявили лидеры ЕС перед марафоном, который продлится месяц.

По словам Дональда Трампа, вакцина будет готова "скорее раньше, чем позже":

"Мы действительны уверены, что получим вакцину до конца года... Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить". Я скажу, что я думаю... Я думаю, что мы получим вакцину скорее раньше, чем позже", - заявил Дональд Трамп на одном из брифингов.

Как сообщали Українські Новини, американские медики считают, что 80% инфицированных коронавирусом умирают от подключения к аппаратам ИВЛ.

Кроме того, в Британии начали массово производить потенциальную вакцину от коронавируса.