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28 апреля 2020, вторник, 10:44 573
Мир 2020-04-28T10:45:33+03:00
Українські Новини
Америка проводит расследование действий Китая во время первой вспышки коронавируса

Америка проводит расследование действий Китая во время первой вспышки коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Китай, Коронавирус в Китае, Коронавирус в США, создание коронавируса
Китай.США. Фото: pixabay
Китай.США. Фото: pixabay

Ранее Соединенные штаты предъявляли обвинения Китаю в распространении коронавируса и поздней реакции на наличие вируса в стране. Президент Дональд Трамп заявил, что США начали собственное расследование действий Китая после первой вспышки инфекции COVID-19. Об этом передает DW.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит "серьезное расследование" в отношении властей КНР. В частности, речь идет о действиях Пекина после вспышки коронавируса в Ухане. По словам Трампа, можно было остановить SARS-CoV-2 на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

Кроме того, создание коронавируса приписывали американскому ученому Чарльзу Либеру, который в тайне от США работал на Китай. 

Также Китай ввел запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без предварительного одобрения властями. 

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