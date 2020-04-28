Америка проводит расследование действий Китая во время первой вспышки коронавируса

Ранее Соединенные штаты предъявляли обвинения Китаю в распространении коронавируса и поздней реакции на наличие вируса в стране. Президент Дональд Трамп заявил, что США начали собственное расследование действий Китая после первой вспышки инфекции COVID-19. Об этом передает DW.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что Вашингтон проводит "серьезное расследование" в отношении властей КНР. В частности, речь идет о действиях Пекина после вспышки коронавируса в Ухане. По словам Трампа, можно было остановить SARS-CoV-2 на месте и предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Как сообщали Українські Новини, ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было.

Кроме того, создание коронавируса приписывали американскому ученому Чарльзу Либеру, который в тайне от США работал на Китай.

Также Китай ввел запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без предварительного одобрения властями.