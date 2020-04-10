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10 апреля 2020, пятница, 21:17 267
Америка 2020-04-10T21:21:36+03:00
Українські Новини
Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков

Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков

Елизавета Кесельман
США, СМИ, Америка, эпидемия, Фейковые новости, Дональд Трамп, Коронавирус в США
Дональд Трамп Фото: CNN
Дональд Трамп Фото: CNN

На днях телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах обнародовала информацию о том, что разведка США предупреждала власти об эпидемии коронавируса еще в ноябре, а с начала декабря в Белом доме проводились брифинги об инфекции, которые с января включены в ежедневную сводку для Дональда Трампа.

Однако сам президент опровергает информацию, называя ее фейком. Об этом он написал в своем Twitter.

"Это лживые новости ABC. Они знали, что были неправы, когда публиковали эту неправдивую историю!" - написал Трамп.

Аналогичную информацию несколько дней назад опубликовал The Washington Post. Так, по данным ведомства, разведка США впервые предупредила Трампа о вспышке коронавируса 3 января. При этом отмечалась вся серьезность ситуации и возможные смертельные последствия вспышки.

Как сообщали Українські Новини, в создании коронавируса обвиняют американского ученого в области химии Чарльза Либера.

 

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