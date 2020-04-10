Трамп заявил, что ничего не знал об эпидемии коронавируса осенью и обвинил СМИ в распространении фейков

На днях телекомпания ABC со ссылкой на источники в спецслужбах обнародовала информацию о том, что разведка США предупреждала власти об эпидемии коронавируса еще в ноябре, а с начала декабря в Белом доме проводились брифинги об инфекции, которые с января включены в ежедневную сводку для Дональда Трампа.

Однако сам президент опровергает информацию, называя ее фейком. Об этом он написал в своем Twitter.

Thank you Frank. It’s ABC Fake News. They knew they were wrong when they went with this Hoax of a story! https://t.co/FHkRaW3BTi — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 10, 2020

"Это лживые новости ABC. Они знали, что были неправы, когда публиковали эту неправдивую историю!" - написал Трамп.

Аналогичную информацию несколько дней назад опубликовал The Washington Post. Так, по данным ведомства, разведка США впервые предупредила Трампа о вспышке коронавируса 3 января. При этом отмечалась вся серьезность ситуации и возможные смертельные последствия вспышки.

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