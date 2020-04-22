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22 апреля 2020, среда, 08:56 802
Америка 2020-04-22T12:00:03+03:00
Українські Новини
Трамп останавливает выдачу грин-карт на 60 день из-за коронавируса

Трамп останавливает выдачу грин-карт на 60 день из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Грин Кард, Иммиграция, Дональд Трамп, Коронавирус в США
США виза. Фото: power.pereless.com
США виза. Фото: power.pereless.com

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп заявил об остановке выдачи виз иммигрантам в связи с пандемией коронавируса. На днях он также заявил о временной остановке выдачи новых видов на жительство - так называемых грин-карт. Об этом сообщает российская служба ВВС. 

Выдача грин-карт будет приостановлена на 60 дней. Когда этот срок истечет, решении о его продлении будет принимать "группа людей", заявил Трамп во вторник на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

Решение о продолжении выдачи видов на жительство будет зависеть от состояния экономики, добавил президент.

"Мы хотим защитить наших американских работников. В будущем мы будем защищать их еще надежнее", - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что ограничения касаются только тех категорий мигрантов, которые хотят жить в США постоянно. Людей, приезжающих для временной работы, он не коснется.

Трамп пообещал подписать соответствующий указ в среду.

По словам чиновников Белого дома, новый временный запрет не коснется так называемых незаменимых сорудников, включая врачей и медицинский персонал, а также близких родственников американских граждан.

При этом родственники обладателей грин-карт в ближайшее время не смогут получить вид на жительство в США.

Запрет также не коснется временных и сезонных рабочих, которые составляют большую часть всех иммигрантов в США.

В последние месяцы администрация запретила въезд в Соединеные Штаты для граждан Китая и некоторых европейских стран, и закрыла границы с Мексикой и Канадой.

Одновременно Белый дом отменил ряд ограничений для сезонных сельскохозяйственных рабочих, разрешив им оставаться на территории США на срок до трех лет. Только в начале апреля рабочие визы были выданы 35 тысячам иностранных сезонных рабочих.

Кроме этого, рабочие визы продолжат выдавать и квалифицированным работникам. В системе здравоохранения США работает 17% иммигрантов, включая 24% всех медсестер и ассистентов. 28% врачей, включая хирургов, также являются гражданами иностранных государств.

Как сообщали Українські Новини, ранее Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса. 

Кроме того, президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ. 

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