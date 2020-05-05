В США ожидают двойной рост смертей от коронавируса до начала лета

В Соединенных штатах ожидают возвращения эпидемии коронавируса к осени. На днях в администрации президента Дональда Трампа заявили, что готовятся к росту ежедневной смертности от коронавируса уже до конца этой весны. Об этом передает The New York Times.

Сообщается, что в администрации президента США Дональда Трампа прогнозируют, что количество смертей от COVID-19 в стране возрастет вдвое до начала июня этого года. Если ранее глава госудраства питал надежды, что от коронавируса умрут не более 100 тысяч американцев, то на данный момент смертность в мире ожидается до 3 тысяч в сутки до конца мая.

"Прогнозы из внутреннего отчета прогнозируют около 200 тысяч новых случаев каждый день к концу месяца", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса США приостановили выдачу грин карт, а также иммиграционных виз.

Кроме того, Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса.

Тем временем, Трамп заявил, что вакцина от коронавируса в США будет готова к концу этого года.