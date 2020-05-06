Трамп відмовився від обіцянки, що вакцину від коронавірусу розроблять до кінця року

Президент Сполучених штатів Дональд Трамп відмовився від даної раніше обіцянки про те, що вакцина від коронавірусу буде готова до кінця року. Про це повідомляє CNN.

"Ти ніколи не можеш бути ні в чому переконаний. Я не можу ні в чому бути впевнений, але я думаю, що у нас є дійсно хороший шанс отримати щось дуже істотне", - сказав Трамп.

Президент США додав, що він щодня отримує звіти від компаній, які працюють над розробкою вакцини.

Як повідомляли Українські Новини, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.

Також у США очікують подвійний приріст смертей від коронавірусу ще до початку літа.

Тим часом, через пандемії коронавірусу США призупинили видачу грін карт, а також імміграційних віз.

Крім того, Америка проводить розслідування дій Китаю в час першого спалаху коронавірусу.

Також уряд Сполучених штатів збільшив фінансування України через коронавірус.

Раніше американські ЗМІ заявили, що розвідка США попереджала влади про появу епідемії коронавіруса ще в листопаді, однак президент Дональд Трамп спростував звинувачення ЗМІ, заявивши, що такого не було.