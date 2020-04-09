подписаться на рассылку
27.1 27.55
29.2 29.95
˟
  • Новости
  • Мир
  • Разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии, – СМИ
09 апреля 2020, четверг, 10:22 1147
Мир 2020-04-09T10:23:03+03:00
Українські Новини
Разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии, – СМИ

Разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии, – СМИ

Елизавета Кесельман
США, Китай, Коронавирус, Разведка США, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Впервые мир услышал о новом коронавирусе в начале января. Однако разведка США знала о появлении инфекции еще в ноябре, и предупреждала действующую власть США о возможной эпидемии по всему миру. Об этом сообщает ABC News.

Ведомство ссылается на четыре своих источника, среди которых сотрудники NCMI (Национальный центр медицинской разведки США).

Согласно информации, все данные были получены на основе перехвата информации с компьютеров, кабелей связи и анализа спутниковых снимков. 

В отчете причиной паники указали вред для американских войск в Азии. Кроме того, отмечалось, что вирус может принести серьезные последствия для человечества.

По данным источников, в Белом доме с конца ноября и в течение декабря для главных чиновников и для Совета нацбезопасности проводились брифинги о коронавирусе. С января отчет стали включать в ежедневную сводку разведки для Дональда Трампа.

Несмотря на это, министр обороны Марк Эспер заявил, что не помнит отчет разведки и не знает о брифингах в Белом доме. По словам директора NCMI Шейна Дея, ноябрьского отчета не существует.

Источники утверждают, что Китай знал о выходе эпидемии из-под контроля, но тщательно скрывал информацию от других государств.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, количество заболевших коронавирусом достигло 1,5 млн человек.

Больше новостей о: США Китай Коронавирус Разведка США Эпидемия коронавируса

Количество случаев коронавируса в Украине приближается к двум тысячам
Сегодня 29-й день карантина: некоторым пенсионерам разрешили выходить, а химчисткам и стройматериалам работать
Новости
Глава НБУ Смолий зарабатывает более 400 тыс. гривен в месяц 11:52
В Китае второй день увеличиваются случаи заболевания коронавирусом 11:48
Прихожане шьют защитные костюмы. Фото: facebook.com/church.information.center
Прихожане киевской церкви начали шить защитные костюмы для медиков 11:47
У полиции нет подозреваемых в "минировании" Александровской больницы 11:46
В Минздраве рассказали о смертности от гриппа с начала эпидсезона 11:46
больше новостей
Какие места могут посещать пенсионеры, - разъяснение Кабмина 08:45
Где в Киевской области больше всего случаев коронавируса 13:54
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
В США 400 тыс. зараженных коронавирусом. Данные по всему миру 8 апреля 08:30
Дополнительные выплаты пенсионерам в апреле. Кому еще "светит" карантинная тысяча 05:30
больше новостей
Кто такой Чарльз Либер и почему его обвиняют в создании инфекции COVID-19 14:01
НАБУ засекретило дело о возможной коррупции Нефедова 17:22
САП вернула в ГБР дело о злоупотреблениях Порошенко 13:21
Израиль попросил паломников не ехать в Умань на Песах 09:40
"Пленки Ермака" назвали спецоперацией по срыву мирного процесса на Донбассе 10:01
больше новостей
Пасха на карантине. Как верующие смогут посещать храмы и будут ли святить куличи
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok