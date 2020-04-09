Разведка США знала о появлении коронавируса еще в ноябре и предупреждала власти об эпидемии, – СМИ

Впервые мир услышал о новом коронавирусе в начале января. Однако разведка США знала о появлении инфекции еще в ноябре, и предупреждала действующую власть США о возможной эпидемии по всему миру. Об этом сообщает ABC News.

Ведомство ссылается на четыре своих источника, среди которых сотрудники NCMI (Национальный центр медицинской разведки США).

Согласно информации, все данные были получены на основе перехвата информации с компьютеров, кабелей связи и анализа спутниковых снимков.

В отчете причиной паники указали вред для американских войск в Азии. Кроме того, отмечалось, что вирус может принести серьезные последствия для человечества.

По данным источников, в Белом доме с конца ноября и в течение декабря для главных чиновников и для Совета нацбезопасности проводились брифинги о коронавирусе. С января отчет стали включать в ежедневную сводку разведки для Дональда Трампа.

Несмотря на это, министр обороны Марк Эспер заявил, что не помнит отчет разведки и не знает о брифингах в Белом доме. По словам директора NCMI Шейна Дея, ноябрьского отчета не существует.

Источники утверждают, что Китай знал о выходе эпидемии из-под контроля, но тщательно скрывал информацию от других государств.

Как сообщали Українські Новини, по последним данным, количество заболевших коронавирусом достигло 1,5 млн человек.