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05 мая 2020, вторник, 15:39 590
Америка 2020-05-05T16:15:01+03:00
Українські Новини
США увеличили финансовую помощь Украине в связи с коронавирусом

США увеличили финансовую помощь Украине в связи с коронавирусом

Ольга Фандорина
США, Коронавирус, финансовая помощь Украине, Пандемия коронавируса
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

Посольство США в Украине заявило об увеличении поддержки Украины в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщается в Facebook посольства.

Финансирование было увеличено до 14,5 млн долларов.

"США расширили помощь Украине в борьбе с Covid-19. В частности, 12,1 млн долларов в виде медицинской помощи и гуманитарной помощи через Агентство США по международному развитию (USAID) (по программе International Disaster Assistance)", - говорится в сообщении.

Деньги будут направлены на улучшение возможностей больниц в оказании помощи инфицированным, а также на противодействие дальнейшему распространению COVID-19.

"Финансирование поможет смягчить вторичные последствия, такие как потеря средств к существованию и нехватка общественных услуг для наиболее уязвимых слоев населения, включая громады, на которые повлиял конфликт на востоке Украины" - говорится в сообщении посольства.

Также выделяется 2,4 млн долларов гуманитарной помощи через Государственный департамент США (по программе Migration and Refugee Assistance) для поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время пандемии.

Как сообщали Українські Новини, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что категорически против возобновления общественного транспорта с 11 мая.

А сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

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