Нью-Йорк подал в суд на ВОЗ за "халатное отношение" к пандемии коронавируса

Соединенные штаты заявляли о намерении расследовать причастность Всемирной организации здравоохранения к появлению коронавируса в мире. Тем временем, жители Вестчестер (штат Нью-Йорк), подали в суд на ВОЗ из-за "халатного отношения" на пандемию коронавируса. Об этом передает Thе New York Post со ссылкой на материалы суда.

В частности, трое жителей штата Нью-Йорк, среди которых один врач, подали коллективный обвинительный иск в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс на Всемирную организацию здравоохранения в халатном отношении при реагировании на пандемию инфекции.

"ВОЗ неправильно отреагировала на обнаружение коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае", - приводит издание выдержку из иска.

Главные истцы по иску - Ричард Клинг, врач Стив Роткер и Дженнаро Закуриа - утверждают, что они пострадали в результате небрежного отношения ВОЗ.

И Клинг, и Роткер родом из Нью-Рошели - первой горячей точки коронавируса в штате, где в начале марта была "зона сдерживания".

Шимен Кейтнер, профессор международного права в Университете Калифорнии, юридический колледж Гастингса в Сан-Франциско, заявил, что иск, вероятно, будет отклонен, поскольку законодательство США предоставляет ВОЗ "функциональный иммунитет" от таких случаев.

Как сообщали Українські Новини, ранее президент США Дональд Трамп распорядился прекратить финансирование ВОЗ.

Кроме того, Тайвань обвинил ВОЗ в предвзятом отношении к региону.