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04 мая 2020, понедельник, 21:13 1125
Силовые структуры 2020-05-04T21:55:08+03:00
Українські Новини
Правоохранители готовят выемку документов в Черкасской мэрии, - источник

Правоохранители готовят выемку документов в Черкасской мэрии, - источник

Елена Новикова
Правоохранительные органы, Расследование, Уголовное производство, изъятие документов, Черкасский горсовет, Анатолий Бондаренко
Документы. Фото: pixabay
Документы. Фото: pixabay

Правоохранительные органы готовятся провести выемку документов в Черкасском горсовете, в то время, как Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Расследуется уголовное производство. Сейчас готовятся материалы для получения временного доступа к документам", - сказал он.

Источник отметил, что в том числе речь идет о получении документов в мэрии посредством выемки.

Также он сообщил, что допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко состоится после завершения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

Также на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина. 

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

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