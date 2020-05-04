Правоохранители готовят выемку документов в Черкасской мэрии, - источник

Правоохранительные органы готовятся провести выемку документов в Черкасском горсовете, в то время, как Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Расследуется уголовное производство. Сейчас готовятся материалы для получения временного доступа к документам", - сказал он.

Источник отметил, что в том числе речь идет о получении документов в мэрии посредством выемки.

Также он сообщил, что допрос мэра Черкасс Анатолия Бондаренко состоится после завершения карантина.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

Также на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.