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04 травня 2020, понеділок, 21:19 5
Силові структури 2020-05-04T21:45:02+03:00
Українські Новини
Правоохоронці готують виїмку документів у Черкаській мерії, - джерело

Правоохоронці готують виїмку документів у Черкаській мерії, - джерело

Елена Новикова
Карантин, Виїмка документів, Черкаська міськрада, пом'якшення карантину, Анатолій Бондаренко
Документи. Фото: pixabay
Документи. Фото: pixabay

Правоохоронні органи готуються провести виїмку документів у Черкаській міськраді, в той час, як Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Розслідується кримінальне провадження. Зараз готуються матеріали для отримання тимчасового доступу до документів", - сказав він.

Джерело зазначив, що, зокрема, мова йде про отримання документів мерії допомогою виїмки.

Також він повідомив, що допит мера Черкас Анатолія Бондаренка відбудеться після завершення карантину.

Як повідомляли Українські Новини, мер Черкас Анатолій Бондаренко впевнений у обґрунтованості пом'якшення карантинних заходів в місті.

Також на вулиці Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку через рішення про ослаблення карантину.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попереджає міська влада Черкас про жорсткому реагуванні на пом'якшення карантинних заходів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що діям міської влади Черкас щодо пом'якшення карантинних заходів буде дана відповідна оцінка, в тому числі і правоохоронними органами. За його словами, міська влада міста Черкаси вирішили повністю відмінити будь-які карантинні обмеження, які були введені урядом для боротьби з коронавирусной хворобою.

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