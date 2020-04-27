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  • НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков
27 апреля 2020, понедельник, 09:30 566
Экономика 2020-04-27T11:45:02+03:00
Українські Новини
НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков

НБУ направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 7 банков

Ярина Вацяк
НБУ, Правоохранительные органы, Банки, клиенты, Финансовые операции
НБУ
НБУ

Национальный банк 36 раз предоставил правоохранителям доступ к вещам и документам в 1-м квартале 2020 года в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере в то время, как НБУ предлагает изменить в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

При этом за 3 месяца НБУ 9 раз предоставлял подобный доступ Национальной полиции, 4 раза - Генеральной прокуратуре, 5 раз – Службе безопасности Украины, 9 раз - Государственной фискальной службе, 5 раз - Национальному антикоррупционному бюро, 4 - раза Государственному бюро расследования. 

Также, по состоянию на 31 марта, в правоохранительные органы направлено по результатам:

  • проверок по вопросам финансового мониторинга - 6 листов с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд грн;
  • валютного надзора - 3 листа о крупномасштабных операциях клиентов банков относительно финансовых операций на общую сумму около 111,2 млн долл. США, 13,6. млн евро.

В то же время в течение I квартала 2020 отправлено два сообщения о подозрительных финансовых операциях в Национальное антикоррупционное бюро Украины. В основном предоставлена ​​правоохранительным информация касалась проведения клиентами банков/небанковских финансовых учреждений финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, предотвращением налогообложения и т.п..

Как сообщали Українські Новини, в марте население массово открывало валютные депозиты.

Ранее в НБУ рассказали, как будет работать банковская система во время карантина

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