ГФС рекомендует во время карантина проводить досудебные расследования преимущественно дистанционно, - Солодченко

Государственная фискальная служба Украины рекомендует вести досудебные расследования дистанционно и проводить опрос лиц в режиме видео или телефонной конференции, чтобы минимизировать распространение COVID-19. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя ДФС Сергей Солодченко на официальном сайте службы.

"Временно, на период действия карантина, региональным следственным подразделениям предлагается в своей практической деятельности более широко использовать возможности, предоставляемые Уголовным процессуальным кодексом Украины. Следователь, с целью обеспечения оперативности уголовного производства, вправе провести опрос лица в режиме видео или телефонной конференции. После чего составляется рапорт с изложением выясненных обстоятельствах. После завершения карантина, при необходимости, такое лицо будет допрошено в соответствии с требованиями уголовного процесса", - сообщил и.о. председателя ГФС Сергей Солодченко.

Он также отметил, что участники уголовных производств, находящихся в территориально удаленных от органа досудебного расследования местах, могут передавать свои показания в форме нотариально заверенных заявлений. Однако, после карантина такое заявление должно быть подтверждено допросом.

Кроме этого, для минимизации личных контактов и.о. председателя ГФС предложил следователям во время процессуальных действий использовать электронные версии документов.

"При условии, что это не повредит досудебному расследованию и с согласия его участников, рекомендуем осуществлять обмен электронными версиями документов. При этом перечень и описание таких документов согласовывать в телефонном режиме, а встречи участников проводить только при подписании уже готового протокола", - отметил Солодченко.

Он также подчеркнул, что Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон Украины №558-ІХ от 13.04.2020, который позволяет следственным судьям выполнять свою работу дистанционно, в режиме видеоконференции.

"Следовательно, на период введения ограничительных карантинных мероприятий, этот закон позволяет органа досудебного расследования самостоятельно инициировать перед судом дистанционное рассмотрение соответствующих ходатайств", - подытожил глава ДФС.