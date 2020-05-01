Мэр Черкасс ответил на угрозы уголовными делами за послабление карантина

После того, как глава МВД Арсен Аваков пригрозил открытием уголовного дела мэру города Черкассы, Анатолий Бондаренко заявил, что его не удастся запугать уголовным преследованием. Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать. Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили... Меня, мэра, никакими уголовными делами... не запугать. В том числе от высших должностных лиц нашей страны. В городе Черкассы есть множество дел, которые не раскрыты. Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладений транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет", - заявил мэр города.

Кроме того, мэр Черкасс уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. Об этом он сообщил в эфире телеканал "Украина 24", передают Українськi Новини.

"Мы не нарушаем правила карантина, мы их несколько ослабливаем. Мы привели Конституцию Украины в равные условия для всех предпринимателей. В частности мы поставили в равные условия небольшие строительные магазины и большой строительный гипермаркет. Я не могу жителям города объяснить, почему десятки, сотни, тысячи людей находятся в большом гипермаркете, но они не могут зайти в небольшой строительный магазин и купить краску. Я не могу объяснить людям, почему по Черкасской набережной люди могут гулять в средствах защиты, а в парк, который граничит с ней они не могут посещать", - сказал он

Бондаренко отметил, что не ожидает резкого роста больных коронавирусом из-засмягчение карантинных мер.

"Я не думаю, что не будет никакого резкого увеличения количества больных, так как в Черкассой области с начала года умерло около 3,5 тыс. человек: 1,5 тыс. от инсульта и инфаркта, 700- от онкозаболеваний, 38 - самоубийств, 24 от ДТП и 9 от коронавируса", - отметил он.

Также Бондаренко прокомментировал возможность возбуждения против него уголовных дел из-за смягчения карантинных мер в городе.

"До уголовных дел были еще звонки из разного рода правоохранительных структур с угрозой уголовных дел лично мне как мэру города. Я хочу сказать, что мы уже давно прошли ту границу, что мы, законопослушные граждане Украины, начали бояться правоохранительные органы", - сказал он.

Исполнительный комитет Черкасского городского совета с 1 мая разрешил возобновить работу: магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, электрооборудования, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели; мастерских по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций.

Также разрешена работа рынков, ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, летних площадок заведений ресторанного хозяйства.

Помимо этого разрешено посещение парков, скверов и аттракционов на их территории, объектов спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами. По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

30 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 455 до 10 861. При этом в Черкасской выявлено 296 случаев инфицирования.