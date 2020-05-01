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01 мая 2020, пятница, 11:54 40
Медицина 2020-05-01T11:58:39+03:00
Українські Новини
Это может привести к катастрофическим последствиям, - Минздрав о смягчение карантина в Черкассах

Это может привести к катастрофическим последствиям, - Минздрав о смягчение карантина в Черкассах

Ярина Вацяк
Минздрав, Карантин, Смягчение карантина, коронавирус в Черкассах, карантин в Черкассах
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что действиям городских властей Черкасс по смягчению карантинных мер, который в Украине продлили до 11 мая, будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительными органами.

Об этом он сообщил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

По его словам, городские власти города Черкассы решили полностью отменить какие-либо карантинные ограничения, которые были введены правительством для борьбы с коронавирусной болезнью.

"То, что вчера произошло в Черкассах, я имею ввиду открыть много магазинов, вплоть до торговых центров, до террас в заведениях питания - это может свести на нет всю ту работу, которая была проделана в течение 1,5 месяцев. Это может привести к катастрофическим последствиям. Действиям городских властей будет предоставлена соответствующая оценка, в том числе и правоохранительных органов. Я категорически осуждаю такие действия, так как поставлены под угрозу жизнь и здоровье людей", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, 30 апреля количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 455 до 10 861, количество умерших от заболевания - на 11 человек до 272 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после трехдневного роста (26-28 апреля) снизилось на 15,7%, количество летальных случаев не изменилось. Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (1 667), в Киеве (1 453) и Ивано-Франковской (899) области. При этом в Черкасской выявлено 296 случаев инфицирования.

Тем временем Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина

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