На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику

В Черкассах на фоне скандала вокруг ослабление карантина, в результате которого Прокуратура Черкасской области начала расследование в отношении должностных лиц Черкасского городского совета по факту принятия решения об ослаблении карантина, в городе вечером в воскресенье 3 мая на улицах появилась Нацгвардия и военная техника.

Об этом сообщает сообщил советник мэра города, главный муниципальный инспектор Черкасс Станислав Коломиец в Facebook.

Он рассказал, что Черкассы патрулируют бойцы Национальной гвардии, а на улицах ездят колонны военных машин.

"Центральная власть напугана, и делает глупость за глупостью", - написал чиновник.

Коломиец также рассказал, что днем ​​опубликовал призыв к людям прийти завтра под ГУ НП в Черкасской области, где должен был состояться допрос мэра Анатолия Бондаренко, однако после его публикации допрос перенесли на неопределенный срок.

"Прошло еще несколько часов, и вечером на черкасских улицах появилась техника Нацгвардии, полностью набитая бойцами. Один из таких грузовиков я заметил возле моего дома, и поинтересовался, в связи с чем такое невиданное ранее усиление? Ответили, что патрулируют. Эй! Я в Черкассах уже 7 месяцев и КрАЗами мой район не патрулируют!" - написал Коломиец.

Также чиновник опубликовал видео с военной техникой на улицах города Черкассы.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.