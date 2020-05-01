Китай отказал ВОЗ в участии расследования возникновение коронавируса

Несмотря на то, что по словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус иммет животное происхождение, ведомство продолжает расследование о возникновении инфекции. По словам представителя ВОЗ в Китае Гаудена Галеа, Китай отказал ВОЗ в расследовании возникновения COVID-19. Об этом передает Sky News. По его словам, Китай несколько раз отклонил запросы ВОЗ, заявив, что ведет свое национальное расследование. Свой отказ Китай никак не объясняет. ВОЗ пока продолжит и дальше делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая. Галеа также рассказал, что китайские власти не предоставили организации доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане. Как сообщали Українські Новини, в Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей. Кроме того, США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении. Ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было.