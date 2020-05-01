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01 мая 2020, пятница, 10:46 79
Мир 2020-05-01T10:46:21+03:00
Українські Новини
Китай отказал ВОЗ в участии расследования возникновение коронавируса

Китай отказал ВОЗ в участии расследования возникновение коронавируса

Елизавета Кесельман
Китай, ВОЗ, Расследование, Коронавирус в Китае, Происхождение коронавируса
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com
Коронавирус COVID-19 в Китае. Фото: reuters.com

Несмотря на то, что по словам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус иммет животное происхождение, ведомство продолжает расследование о возникновении инфекции. По словам представителя ВОЗ в Китае Гаудена Галеа, Китай отказал ВОЗ в расследовании возникновения COVID-19. Об этом передает Sky News.

По его словам, Китай несколько раз отклонил запросы ВОЗ, заявив, что ведет свое национальное расследование. Свой отказ Китай никак не объясняет. ВОЗ пока продолжит и дальше делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая.

Галеа также рассказал, что китайские власти не предоставили организации доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.

Как сообщали Українські Новини, в Китае ввели запрет на публикацию материалов о происхождении коронавируса без одобрения властей.

Кроме того, США расследует причины возникновения коронавируса, а также роль ВОЗ и Китая в его распространении. 

Ранее американские СМИ завили, что разведка США предупреждала власти о появлении эпидемии коронавируса еще в ноябре, однако президент Дональд Трамп опроверг обвинения СМИ, заявив, что подобного не было. 

 
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