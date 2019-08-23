Депутаты компенсировали жилье и присваивали деньги из бюджета: НАБУ изъяло документы

Национальное антикоррупционное бюро изъяло в аппарате Верховной Рады документы, которые касаются компенсации депутатам Рады стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в то время, как 156 депутатов получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета во 2-м квартале 2019 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Следственные действия проводились в рамках расследования дела по факту присвоения бюджетных средств при выплате около 20 депутатам Рады компенсаций за аренду жилья в Киеве.

В частности, во время временного доступа к вещам и документам, находящимся во владении аппарата Рады, были получены оригиналы заявлений нескольких депутатов Рады, адресованных руководителю аппарата парламента, о начислении средств для найма гостиничного номера и размещения в гостинице "Киев".

Кроме того, были изъяты копии договоров между депутатами и ГП "Гостиничный комплекс "Киев" о предоставлении услуг.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия решения должностными лицами аппарата Верховной Рады о выплате депутатам парламента компенсаций за аренду жилья.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при выплате 25 депутатам Верховной Рады компенсаций за аренду жилья в Киеве.