подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.6 28.35
˟
23 августа 2019, пятница, 17:44 135
Верховная Рада и партии 2019-08-23T20:30:03+03:00
Українські Новини
Депутаты компенсировали жилье и присваивали деньги из бюджета: НАБУ изъяло документы

Депутаты компенсировали жилье и присваивали деньги из бюджета: НАБУ изъяло документы

Гостиница
Гостиница "Киев". Фото: Википедия

Национальное антикоррупционное бюро изъяло в аппарате Верховной Рады документы, которые касаются компенсации депутатам Рады стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета в то время, как 156 депутатов получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера из государственного бюджета во 2-м квартале 2019 года.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Следственные действия проводились в рамках расследования дела по факту присвоения бюджетных средств при выплате около 20 депутатам Рады компенсаций за аренду жилья в Киеве.

В частности, во время временного доступа к вещам и документам, находящимся во владении аппарата Рады, были получены оригиналы заявлений нескольких депутатов Рады, адресованных руководителю аппарата парламента, о начислении средств для найма гостиничного номера и размещения в гостинице "Киев".

Кроме того, были изъяты копии договоров между депутатами и ГП "Гостиничный комплекс "Киев" о предоставлении услуг.

Как сообщали Українськi Новини, Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия решения должностными лицами аппарата Верховной Рады о выплате депутатам парламента компенсаций за аренду жилья.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств при выплате 25 депутатам Верховной Рады компенсаций за аренду жилья в Киеве.

Больше новостей о: НАБУ Присвоение государственных средств Компенсация аренды жилья изъятие документов

Архив
Новости
МВД усилит борьбу с нелегальным рынком сигарет, - Аваков 20:25
Борис Джонсон. Фото: rbc.ru
День флага Украины: премьер Британии заговорил на украинском, а послы и дипломаты спели песню "Украина" Петриненко 20:07
Фото Игоря Зинкевича
2 женщины госпитализированы в результате наезда автомобиля полиции на пешеходном переходе во Львове 19:59
Зеленский дал гражданство 11 воевавшим на Донбассе иностранцам 19:33
Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области, назначенных Порошенко 19:18
больше новостей
Ежегодно евреи-хасиды прибывают в Черкасскую область для празднования Рош а-Шана. Фото: Радио Свобода
Не оценили шутку: Владелец похоронного бюро в Черкассах объявил о скидках для евреев и получил уголовное дело 16:46
НБУ обвалил гривну в четверг: официальный курс валют 05:55
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Девушку премьера Британии не пустили в США из-за визита в непризнанное государство 22:58
Министр Саенко в июле утроил оклад за счет премий, надбавок и командировочных 06:15 Документ
больше новостей
Председатель НАБУ Сытник закрывает глаза на схемы Коломойского, - экс-глава НКРЕКУ 11:45
Штраф за нерастаможенные "евробляхи" вступил в силу, но штрафовать не будут 07:00 Дополнено
Генпрокуратура не будет добиваться отстранения Грымчака от должности 10:33
Главврача Минспорта подозревают в растрате 8 млн гривен госбюджета 14:38
В Украину собирается приехать президент Финляндии, - СМИ 20:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok