подписаться на рассылку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 мая 2020, понедельник, 13:02 515
Общество 2020-05-04T14:45:03+03:00
Українські Новини
Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина

Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина

Анна Рудык
Коронавирус, карантин в Украине, коронавирус в Черкассах, карантин в Черкассах
Коронавирус
Коронавирус

Черкасская областная государственная администрация (ОГА) просит суд отменить решение Черкасского городского совета о смягчении карантина, а на время рассмотрения иска - приостановить его действие.

Об этом говорится в сообщении от 3 мая на сайте ОГА, передают Українськi Новини.

"Черкасская ОГА подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории г. Черкассы", - сказано в нем.

Обладминистрация считает это решение горсовета противоречащим постановлению Кабинета Министров и протоколу региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина. 

Тем временем мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

Больше новостей о: Коронавирус карантин в Украине коронавирус в Черкассах карантин в Черкассах

На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвард...
Аваков пригрозил городским властям Черкасс жестким...
В Киеве используют дроны для дезинфекции от корона...
Сегодня Кабмин намерен принять решение о смягчении...
Кабмин продлил карантин до 22 мая со смягчением с 11 мая
В апреле госбюджет недовыполнен по доходам на 11,6%
Новости
Британия обвиняет Россию и Иран в попытках украсть данные о коронавирусе 14:51
Кабмин разрешил работать музеям и библиотекам с 11 мая 14:46
Парки и зоны отдыха откроют с 11 мая 14:45
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации за политрепрессии 14:33
Полиция составила 29 админпротоколов на "Эпицентр" за нарушение карантина 14:32
больше новостей
Доллар замер в ожидании отмены карантина: эксперты рассказали, стоит ли скупать валюту 10:25
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
В Киевской области уже 784 случаев заражения коронавирусом. Данные по районам 16:01
Без повышения пенсий останутся миллионы украинцев: кто не получит надбавку в мае 05:40 Инфографика
Грозы с градом и шквалами: какой будет погода в Украине в понедельник 21:21 Карта
больше новостей
Трамп в Twitter анонсировал показ на американском телеканале фильма о расстрелах на Майдане, - СМИ 13:26
В "Эпицентре" запретили продажу строительных материалов, - СМИ 21:49
"Эпицентр" и дети чиновников. Куда ушло больше миллиарда гривен из бюджета на борьбу с COVID-19 20:20
Военная техника в Черкассах. Скриншот видео
На улицы "антикарантинных" Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику 23:11
Парасюк признал, что его группа вела огонь по милиционерам на Майдане 20 февраля 2014 года 08:49
больше новостей
Мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok