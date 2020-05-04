Черкасская ОГА хочет через суд отменить решение горсовета о смягчении карантина

Черкасская областная государственная администрация (ОГА) просит суд отменить решение Черкасского городского совета о смягчении карантина, а на время рассмотрения иска - приостановить его действие.

Об этом говорится в сообщении от 3 мая на сайте ОГА, передают Українськi Новини.

"Черкасская ОГА подготовила иск в Черкасский окружной административный суд об отмене решения Черкасского горисполкома по ослаблению карантина на территории г. Черкассы", - сказано в нем.

Обладминистрация считает это решение горсовета противоречащим постановлению Кабинета Министров и протоколу региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Черкасская ОГА также подала заявление о приостановлении действия решения Черкасского горисполкома до рассмотрения дела по существу, чтобы не допустить распространения COVID-19 и обезопасить граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина.

Тем временем мэр Черкасс Анатолий Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.