подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.95 29.6
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Автоматика отключила 3-й блок Ровенской атомной, мощность всех АЭС упала вполовину, - Герус
29 апреля 2020, среда, 23:17 17
Экономика 2020-04-29T23:18:18+03:00
Українські Новини
Автоматика отключила 3-й блок Ровенской атомной, мощность всех АЭС упала вполовину, - Герус

Автоматика отключила 3-й блок Ровенской атомной, мощность всех АЭС упала вполовину, - Герус

Надежда Комендантова
Энергоатом, РАЭС, Энергоблок, Отключение энергоблока, Атомная станция, Андрей Герус, НАЭК
Ровенская АЭС. Фото: rian.com.ua
Ровенская АЭС. Фото: rian.com.ua

После того, как в Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем, в среду 29 апреля, после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По словам чиновника, инцидент произошел в 20.05 вечера.

Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт.

Герус утверждает, что еще несколько месяцев назад в Украини работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас.

Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

Как сообщали Українськi Новини, население задолжало за электроэнергию почти 5 млрд гривен: на рынке кризис неплатежей.

Тем временем, цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.

Цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться с целью компенсации "зеленого" тарифа.

Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения. 

Напомним, ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед". Также "Энергоатом" заявляет, что цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС.

Больше новостей о: Энергоатом РАЭС Энергоблок Отключение энергоблока Атомная станция Андрей Герус НАЭК "Энергоатом"

На выходных в Украине ограничили производство само...
Ровенская АЭС отключила второй энергоблок...
"Чернобыльское сияние" установило новый рекорд в У...
Выведение в резерв энергоблоков АЭС и понижение мо...
В еще одном общежитии под Киевом выявили вспышку коронавируса, - СМИ
Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 689 млн гривен
Новости
Автоматика отключила 3-й блок Ровенской атомной, мощность всех АЭС упала вполовину, - Герус 23:17
Прорыв трубы и 230-ти метровый фонтан в центре Киева. Фото: Киевводоканал
Видео дня: В центре Киева из-за прорыва трубы возник тридцатиметровый "фонтан" 22:49
Полиция не планирует менять формат работы на майские 22:36
Зарплаты правления "Укрзализныци" выросли почти вдвое в 2019, набсовета - в 2,3 раза 22:19
В Украине коронавирус зафиксировали почти у 2 тыс. медиков. В каких областях больше всего заболевших 22:01 Инфографика
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
Люди поделятся на три группы: психолог рассказала, как жить после карантина 13:22
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Украинцы должны отчитаться о доходах и заплатить 18% налога: кого коснется и как накажут 06:30
больше новостей
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В январе-феврале в Украине от пневмонии умерли 1,3 тыс. человек. С начала марта от COVID-19 — 220 06:30
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
На каждого умершего от коронавируса в Украине приходится двое умерших от туберкулеза, четверо - от гриппа и 220 умерших от болезней сердца 12:59 Документ
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
больше новостей
Бессарабский и другие рынки столицы не откроют без соответствующего решения КГГА
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok