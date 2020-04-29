Автоматика отключила 3-й блок Ровенской атомной, мощность всех АЭС упала вполовину, - Герус

После того, как в Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем, в среду 29 апреля, после срабатывания автоматики от сети был отключен еще один атомный блок - номер 3 Ровенской АЭС мощностью 1000 МВт.

Об этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

По словам чиновника, инцидент произошел в 20.05 вечера.

Общая мощность работающих блоков "Энергоатома" упала до 7300 МВт.

Герус утверждает, что еще несколько месяцев назад в Украини работали блоки АЭС общей мощностью 11400 МВт, что на 56% больше, чем сейчас.

Неработающие блоки "Энергоатома" будут замещены блоками угольных электростанций.

Как сообщали Українськi Новини, население задолжало за электроэнергию почти 5 млрд гривен: на рынке кризис неплатежей.

Тем временем, цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.

Цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться с целью компенсации "зеленого" тарифа.

Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Напомним, ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед". Также "Энергоатом" заявляет, что цены на электроэнергию могут подскочить из-за ограничения мощности энергоблоков АЭС.