подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
  • Новости
  • Экономика
  • ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед"
08 октября 2019, вторник, 12:42 70
Экономика 2019-10-08T12:47:04+03:00
Українські Новини
ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед"

ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед"

Компания ДТЭК Рината Ахметова искусственно создала дефицит электроэнергии (э/э) на "рынке на сутки вперед", что заставляет покупателей покупать электроэнергии завышенной на 15% цене.

Об этом председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус написал в колонке на сайте "Бизнер.Цензор".

"В результате решения правительства на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" было положено специальные обязанности - отдавать свою э/э для низких тарифов для населения и финансировать высокие "зеленые" евротарифы. Таким образом, свободный либерализованный рынок фактически был создан только для компаний тепловой генерации, где около 80% генерирующих мощностей контролирует компания ДТЭК. Очевидно, эта компания имеет полную рыночную власть на таком "конкурентном" рынке и фактически контролирует процесс ценообразования. Уже в июле - первый месяц новой модели - на рынке ценовой скачок. Тарифы для бытовых потребителей (бюджет, бизнес, коммунальные предприятия) выросли на 25%. И это при укреплении гривны и падении мировых цен на газ и уголь почти на 50% - до 14-летнего минимума", - написал он.

Также Герус отметил, что на едином ликвидным и работающем рынке, "рынке на сутки вперед", в определенные часы начали образовываться дефициты электроэнергии. По его словам, эти дефициты в значительной степени создавались искусственно, в частности компанией ДТЭК.

"Это связано с тем, что всем, кто не смог купить электроэнергию на "рынке на сутки вперед", отдают электроэнергию по цене "балансирующего рынка", а это еще 15% дороже. Со временем эти дефициты начали увеличиваться и в сентябре достигли угрожающих масштабов - такие дефициты электроэнергии были во все дни месяца и в большинство часов суток", - говорится в материале.

По данным Геруса, конкурировать с ДТЭК и покрывать соответствующие дефициты могла бы импортная электроэнергия, в Словакии существенно дешевле, чем на "свободном конкурентном" украинском рынке, но ДТЭК заблокировал этот импорт - выкупил мощности соответствующих линий электропередачи, но использовал их для реального импорта только на 25%.

Такая ситуация вызвала непосредственные ценовые последствия для потребителей Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Все школы, больницы, детские сады, водоканалы, теплокоммунэнерго, електространспорт, малый, средний, крупный бизнес, благодаря таким действиям компании ДТЭК получили рост тарифов на 30% -40%.

Цена электроэнергии "на рынке в сутки вперед" в Бурштынском острове теперь на 13% -60% выше цены электроэнергии в ОЭС Украины.

Таким образом, в сентябре средний дефицит электроэнергии в час с 23.00 до 24.00 составлял 12 064 МВт, а это более 50% потребления электроэнергии всей страны. С июля такой дефицит вырос примерно на 400%.

Напомним, ранее Герус заявил, что перед запуском рынка электроэнергетики угольные электростанции подняли тарифы на 50%. Также он заявил, что импорт электроэнергии из России выгоден отдельным предприятиям.

Больше новостей о: Электроэнергия ДТЭК Ринат Ахметов

Архив
Новости
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
Спецусловия по цене на газ для Луганской ТЭС помогут сохранить стабильное электроснабжение в области, - директор энергопрограмм Центра Разумкова Омельченко 13:55
Государственный бюджет потеряет 8 млрд гривен из-за "правки Холодова", - Воротин 13:48
Дом судьи Чаплинского райсуда Херсонской области Пилипенко подожгли 13:43
Количество волонтеров за год уменьшилось в два раза 13:42
больше новостей
В Украине массово проверяют пенсионеров: кого могут заставить вернуть деньги 09:38
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Собаку нашли под завалами спустя месяц. Скриншот: Facebook/T.A. Walker - WPTV
На Багамах спустя месяц после урагана "Дориан" под завалами нашли щенка 09:31
ГБР просит суд взять под стражу Пашинского 11:42
Для операторов ГТС хотят установить новый тариф на распределение газа 14:50
больше новостей
Елена Кравец. Скриншот
Зеленский проверяет все шутки "Квартала 95" о себе, - Елена Кравец 20:38
На Донбассе боевики из крупнокалиберного пулемета расстреляли украинского воина 23:55
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Меня никогда особо не интересовала Украина, меня интересовал парусный спорт, - министр экономики Милованов 09:02 Видео
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok