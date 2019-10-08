ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед"

Компания ДТЭК Рината Ахметова искусственно создала дефицит электроэнергии (э/э) на "рынке на сутки вперед", что заставляет покупателей покупать электроэнергии завышенной на 15% цене.

Об этом председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус написал в колонке на сайте "Бизнер.Цензор".

"В результате решения правительства на государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" было положено специальные обязанности - отдавать свою э/э для низких тарифов для населения и финансировать высокие "зеленые" евротарифы. Таким образом, свободный либерализованный рынок фактически был создан только для компаний тепловой генерации, где около 80% генерирующих мощностей контролирует компания ДТЭК. Очевидно, эта компания имеет полную рыночную власть на таком "конкурентном" рынке и фактически контролирует процесс ценообразования. Уже в июле - первый месяц новой модели - на рынке ценовой скачок. Тарифы для бытовых потребителей (бюджет, бизнес, коммунальные предприятия) выросли на 25%. И это при укреплении гривны и падении мировых цен на газ и уголь почти на 50% - до 14-летнего минимума", - написал он.

Также Герус отметил, что на едином ликвидным и работающем рынке, "рынке на сутки вперед", в определенные часы начали образовываться дефициты электроэнергии. По его словам, эти дефициты в значительной степени создавались искусственно, в частности компанией ДТЭК.

"Это связано с тем, что всем, кто не смог купить электроэнергию на "рынке на сутки вперед", отдают электроэнергию по цене "балансирующего рынка", а это еще 15% дороже. Со временем эти дефициты начали увеличиваться и в сентябре достигли угрожающих масштабов - такие дефициты электроэнергии были во все дни месяца и в большинство часов суток", - говорится в материале.

По данным Геруса, конкурировать с ДТЭК и покрывать соответствующие дефициты могла бы импортная электроэнергия, в Словакии существенно дешевле, чем на "свободном конкурентном" украинском рынке, но ДТЭК заблокировал этот импорт - выкупил мощности соответствующих линий электропередачи, но использовал их для реального импорта только на 25%.

Такая ситуация вызвала непосредственные ценовые последствия для потребителей Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей.

Все школы, больницы, детские сады, водоканалы, теплокоммунэнерго, електространспорт, малый, средний, крупный бизнес, благодаря таким действиям компании ДТЭК получили рост тарифов на 30% -40%.

Цена электроэнергии "на рынке в сутки вперед" в Бурштынском острове теперь на 13% -60% выше цены электроэнергии в ОЭС Украины.

Таким образом, в сентябре средний дефицит электроэнергии в час с 23.00 до 24.00 составлял 12 064 МВт, а это более 50% потребления электроэнергии всей страны. С июля такой дефицит вырос примерно на 400%.

Напомним, ранее Герус заявил, что перед запуском рынка электроэнергетики угольные электростанции подняли тарифы на 50%. Также он заявил, что импорт электроэнергии из России выгоден отдельным предприятиям.