В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем

Кабинет Министров создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") написал в Telegram, передают Українськi Новини.

"Кабмин создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром", - написал он.

Деталей о составе штаба Гончаренко не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, население задолжало за электроэнергию почти 5 млрд гривен: на рынке кризис неплатежей.

Тем временем, цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.

Цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться с целью компенсации "зеленого" тарифа.

Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения.

Напомним, ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед".