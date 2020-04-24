подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем
24 апреля 2020, пятница, 20:53 952
Политика 2020-04-24T20:53:49+03:00
Українські Новини
В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем

В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем

Ольга Фандорина
Электроэнергия, Электричество, Штаб, Денис Шмыгаль
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") написал в Telegram, передают Українськi Новини.

"Кабмин создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром", - написал он.

Деталей о составе штаба Гончаренко не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, население задолжало за электроэнергию почти 5 млрд гривен: на рынке кризис неплатежей.

Тем временем, цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию.

Цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться с целью компенсации "зеленого" тарифа.

Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения. 

Напомним, ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед".

Больше новостей о: Электроэнергия Электричество Штаб Денис Шмыгаль

Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса
Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова, - депутат
Новости
Языковой омбудсмен Монахова решила уволиться 21:11
Украину зальют весенние дожди с ветрами. Прогноз погоды на 25 апреля 21:00
В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем 20:53
Арсенал оружия. Фото: Нацполиция
Полиция изъяла арсенал незаконного оружия на территории детского лагеря в Донецкой области 20:36
Ярославский рассказал сокровенное о своем президентстве в "Металлисте" 20:18
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Жара и солнечный свет убьют коронавирус летом, – Белый дом 10:19
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
больше новостей
Цушко назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на должность замминистра финансов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok