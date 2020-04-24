В Украине появился энергетический антикризисный штаб во главе со Шмыгалем

Кабинет Министров создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Об этом депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность") написал в Telegram, передают Українськi Новини. "Кабмин создал антикризисный энергетический штаб во главе с премьер-министром", - написал он. Деталей о составе штаба Гончаренко не сообщил. Как сообщали Українськi Новини, население задолжало за электроэнергию почти 5 млрд гривен: на рынке кризис неплатежей. Тем временем, цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе. Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию. Цена электроэнергии для некоторых украинцев может измениться с целью компенсации "зеленого" тарифа. Также у Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения. Напомним, ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед".