Зеленский подписал закон о контроле цен на электроэнергию

Президент Владимир Зеленский, который согласно опросу считается политиком года, подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №330-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Целью документа является обеспечение надлежащего контроля над ценами на электрическую энергию в условиях недостаточной конкуренции на этом рынке, а также урегулирование вопросов работы теплоэлектроцентралей при новой модели рынка электроэнергии, которые являются необходимым условием для обеспечения теплоснабжения потребителей в отопительный период.

В частности, закон предусматривает, что в случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием.

Такие цены устанавливаются после консультаций с Антимонопольным комитетом.

Также Нацкомиссия получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров о возложении специальных обязанностей).

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из России. В то же время Кабмин имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Документ также предусматривает, что гарантированный покупатель направляет разницу между доходами и расходами, возникшую во время выполнения им специальных обязанностей, на обеспечение покрытия собственных расходов на выполнение специальных обязанностей по покупке электрической энергии по "зеленому" тарифу и по аукционной цене.

Как сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз" надеется подписать газовый контракт с "Газпромом" на этой неделе.

Напомним, диспетчеры "Укрэнерго" принудительно снизили генерацию АЭС на 400 МВт в воскресенье из-за низкого потребления электроэнергии.