У Ахметова предлагают увеличить на 90% стоимость электроэнергии для населения

Энергохолдинг ДТЭК предлагает поднять тариф для категории потребителей, потребляющих до 100 кВт-ч/месяц электрической энергии, на 86,7%, или на 0,78 гривен кВт-ч до 1,68 гривны/кВт-ч с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Он сообщил, что на совещаниях в Министерстве энергетики и защиты окружающей среды руководители ДТЭК заявляли, что при снижении стоимости электроэнергии ДТЭК перестанет закупать уголь.

При этом ранее неоднократно поступали заявления касательно возможной остановки Луганской теплоэлектростанции (ТЭС) из-за прекращения поставок угля.

"Вместе с тем у "немонополиста" был свой план, как выйти из этой ситуации - это повышение тарифов на электроэнергию для населения", - написал Герус.

Он отметил, что ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года увеличить тариф на первые 100 кВт-ч/месяц на 86,7% до 1,68 гривны/кВт-ч (это позволит получать дополнительно 12,5 млрд гривен в год), а также предлагается для группы потребителей, потребляющих более 500 кВт-ч/месяц, предлагается поднять тариф на 71,4%, или на 1,2 гривен кВт-ч до 2,88 гривны/кВт-ч (это позволит получать дополнительно 2,3 млрд гривен в год).

Герус отметил, что в ДТЭК также предлагают с 2021 года по 2023 год повышать ежегодно на 25% тариф для населения, потребляющего до 500 кВт-ч/месяц.

"Если это ради улучшения сетей, улучшения качества услуг для потребителей, то это можно обсуждать. Если для улучшения гибкости и надежности энергосистемы, для синхронизации с Европой, то можно обсуждать (но не среди зимы). А если это для того, чтобы обеспечить кому-то сверхприбыль от монополизма, то я против", - подчеркнул Герус.

Как сообщали Українські Новини, Ляшко устроил драку с Герусом в Борисполе, защищая бизнес Ахметова.

Ранее Герус заявлял, что ДТЭК Ахметова искусственно создал дефицит электроэнергии на "рынке на сутки вперед".