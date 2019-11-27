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27 ноября 2019, среда, 16:38 1797
Президент 2019-11-27T16:47:13+02:00
Українські Новини
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский

Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский

Владимир Зеленский, Президент Украины, Электроэнергия, зеленый тариф
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, мы не будем предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса в Украине.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Украинском-литовском экономическом форуме.

"Мы уважаем каждого инвестора, который уже работает в нашей стране. Это касается всех, независимо от направления бизнеса, от ресторанного до сектора "зеленой" энергетики. Мы не будем делать никаких необдуманных шагов, ошибки бывают, которые бы касались ретроспективных изменений в нашем законодательстве и ухудшали бы условия для ведения бизнеса в Украине", - сказал Зеленский.

Он также призвал литовских бизнесменов инвестировать в Украину.

"Отдельно хочу обратиться к представителям всех литовских компаний, которые присутствуют сегодня здесь в этом зале. Сегодня Украина является хорошим местом для инвестиций. Приятно, что в последние годы литовские компании не только не оставили наш украинский рынок, но и продолжили развивать свои инвестиционные проекты. Мы вам очень благодарны за это", - отметил Президент Украины.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта народного депутата Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") о внесении изменения в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать производства против государства Украина в международных арбитражных судах.

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