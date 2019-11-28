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  • Не повышаем тариф, а убираем льготу: цена электричества для некоторых украинцев может измениться
28 ноября 2019, четверг, 12:12 60
Экономика 2019-11-28T12:13:57+02:00
Українські Новини
Не повышаем тариф, а убираем льготу: цена электричества для некоторых украинцев может измениться

Не повышаем тариф, а убираем льготу: цена электричества для некоторых украинцев может измениться

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Электричество. Фото: pixabay
Электричество. Фото: pixabay

Министерство энергетики и защиты окружающей среды предлагает Кабинету Министров поднять тариф для бытовых потребителей, которые потребляют более 500 кВт-ч/месяц электрической энергии для компенсации "зеленого" тарифа.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик в ходе "Десятого международного инвестиционного форума по возобновляемой энергетике", передают Українські Новини.

"Мы предлагаем поднять тариф для населения, которое потребляет более 500 кВт-ч электроэнергии в месяц", - сказал он.

Чижик отметил, что данное решение связано с тем, что люди, потребляющие более 500 кВт-ч/месяц являются богатыми людьми и при этом они субсидируются государством.

"По сути, мы не повышаем тариф для них, а просто убираем льготу", - подытожил он.

Как сообщали Українськi Новини, Европейская бизнес ассоциация выступает против ретроспективного пересмотра "зеленого тарифа". Ранее Зеленский подписал закон о возвращении "зеленого тарифа" для расположенных возле частных домов СЭС.

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