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21 апреля 2020, вторник, 11:21 1312
Экономика 2020-04-21T11:22:10+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, ДТЭК, цены на электроэнергию
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 21 апреля увеличилась на 9,3%, или на 110 гривен/Мвт-ч до 1 286 гривен/Мвт-ч по сравнению с 14 апреля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 33,4%, или на 442 гривны/Мвт-ч до 1 766 гривен/Мвт-ч.

При этом на европейской бирже Nord Pool за аналогичный период стоимость электроэнергии увеличилась на 7% до 5,18 евро/Мвт-ч (152,4 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 21 апреля).

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 5,3%, или на 1,29 евро/МВт-ч до 25,69 евро/МВт-ч (755,99 гривен/Мвт-ч).

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.

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