Цена на электроэнергию в Украине все еще в разы выше, чем в Европе

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 21 апреля увеличилась на 9,3%, или на 110 гривен\/Мвт-ч до 1 286 гривен\/Мвт-ч по сравнению с 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини. В свою очередь средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 33,4%, или на 442 гривны\/Мвт-ч до 1 766 гривен\/Мвт-ч. При этом на европейской бирже Nord Pool за аналогичный период стоимость электроэнергии увеличилась на 7% до 5,18 евро\/Мвт-ч (152,4 гривны\/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 21 апреля). Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 5,3%, или на 1,29 евро\/МВт-ч до 25,69 евро\/МВт-ч (755,99 гривен\/Мвт-ч). Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 13 апреля Группа ДТЭК Рината Ахметова прекратила экспорт электроэнергии из "Острова Бурштынской ТЭС" в Венгрию и Румынию.